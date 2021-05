Dying Light 2 Stay Human: Gameplay-Trailer eröffnet Vorbestellung für Dezember

Dying Light 2 Stay Human führt euch über zwanzig Jahre später, nachdem die Menschheit ihren Kampf gegen das Virus in Harran verloren hat, das nun nur noch ein Mahnmal für Opfer und Niederlage ist, einmal mehr in den Kampf.

Jetzt hat die Menschheit Zuflucht in The City gefunden – eine der letzten menschlichen Siedlungen auf der Erde. Die Zivilisation ist in das dunkle Zeitalter zurückgefallen, und alles, was ihr für selbstverständlich hieltet, gibt es nicht mehr. Doch in den Überresten der Vergangenheit entsteht eine neue Ordnung und ein äußerst fragiles Gleichgewicht der Macht liegt in euren Händen.

Techland verkündet: „Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass der Tag, auf den wir zusammen mit unserer Community gewartet haben, endlich gekommen ist. Das Veröffentlichungsdatum von Dying Light 2 Stay Human steht fest! Die letzte große menschliche Siedlung existiert inmitten einer unbarmherzigen, infizierten Welt. Schließen Sie sich dem Kampf ums Überleben an und beginnen Sie Ihr Abenteuer am 07.12.2021!“

Dying Light 2 Features

Riesige Spielwelt (4x größer als im Vorgänger)

Brutale Kampffähigkeiten

Koop-Modus für 2 bis 4 Spieler (Cross-Play zwischen Xbox One und Xbox Series X/S)

Tag- und Nacht-Zyklus

Entscheidungen bestimmen Machtverhältnisse

Parkour-Fähigkeiten

Kreative Waffen

Smart Delivery

Qualitätsmodus: 4K oder Raytracing

Performance-Modus: 60fps

Dying Light 2 Stay Human erscheint am 07. Dezember 2021 und unterstützt Smart Delivery. Ebenso wurde das Spiel für Xbox Series X/S optimiert. Das Spiel unterstützt zwei Grafik-Qualitäts-Modi: Qualität mit Raytracing und einmal 4K. Der Performance-Modus bietet dazu 60 FPS. Des Weiteren gibt es Cross-Play im Koop zwischen Xbox One und Xbox Series X/S.

Jeder Spieler, der Dying Light 2 vorbestellt hat, erhält einzigartige Reload-Skins:

Reload-Fallschirmspringer-Skin

Reload Outfit Skin

Reload-Waffen-Skin

Dying Light 2 Stay Human Vorbestellung

Dying Light 2: Stay Human Collector’s Edition

Die einzigartige Collector’s Edition enthält:

Dying Light 2 Spiel

UV-Taschenlampe

Artbook als Hardcopy

Dankesbrief von den Machern

UV-Aufkleber

Karte von „The City”

Steelbook

Collector’s-Edition-Box

„Verteidiger der Stadt”: 10″+-Statuette mit stilisierter UV-Lampe

Digitale Inhalte:

„Legendary”-Pack, inklusive Outfit-, Waffen- und Fallschirmspringer-Skin

„Reload”-Pack, inkl. Outfit, Waffen-Skin und Gleitschirm

2H Nacht XP-Boost

2x Story-DLC (verfügbar in den Monaten nach dem Release)

Soundtrack und Artbook

Bildschirmhintergründe & digitaler Comic

Exklusive Waffen-Anhänger

Crafting-Gegenstände

Dying Light 2: Stay Human Videos