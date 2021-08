Dying Light 2 Stay Human: Gameplay-Trailer offenbart neue Spielmechaniken

Während des Xbox Gamescom 2021 Streams hat Techland neue Spielszenen und weitere Informationen zu Dying Light 2 Stay Human veröffentlicht. Dabei gewähren die Entwickler von Techland einen Einblick in das umfangreiche Waffenmodifikationssystem des Spiels.

Auch die Parkour-Fähigkeiten und Ausrüstungen werden gezeigt, wobei ihr mit dem neuen Gleitschirm und Enterhaken unbekannte Gebiete mit Leichtigkeit durchkreuzen könnt.

Maciej Jalowiec, Channel Marketing Manager, Dying Light 2 verkündet: „Die Designer von Techland haben den Parkour-Animationen viel Aufmerksamkeit geschenkt. Es gibt Tausende von ihnen, wodurch sich die Navigation unglaublich flüssig anfühlt. Wir wollten der realen Welt so nahe wie möglich kommen und gleichzeitig dafür sorgen, dass alle Bewegungen Spaß machen und leicht zu bewerkstelligen sind. Aber was die Erkundung auf die nächste Stufe hebt, sind Deine neuen Fähigkeiten – und Deine Ausrüstung! Oh ja, Du musst Dich nicht nur auf Muckis allein verlassen. Mit dem neuen Gleitschirm und einem nützlichen Enterhaken kannst Du die epischsten Moves machen. Diese finden oft Hunderte von Metern über den Straßen statt. Außerdem gibt es Seile zum Schwingen, Hängebrücken, Trampoline, Aufzüge und vieles mehr. Natürlich brauchst Du etwas Übung, bevor Du die Navigation beherrschst.“