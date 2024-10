Dying Light 2 Stay Human: Gruselige Events und Belohnungen zu Halloween

Techland hat eine neue Ausgabe von Dying 2 Know More veröffentlicht, in der die Entwickler einen Einblick in die neue Halloween-Version der Turm-Überfälle in Dying Light 2 Stay Human geben.

Und in naher Zukunft stehen das Winter-Event und die große Feier zum zehnjährigen Jubiläum des Vorgängers auf dem Programm.

Turm-Überfall: Halloween Run

Der Modus Turm-Überfall kommt zu Halloween in einer speziellen Version zurück und läuft vom 30. Oktober bis zum 20. November. Er ist außerdem direkt nach dem Prolog für alle Spieler verfügbar, so dass selbst Neuankömmlinge ihn direkt ausprobieren können.

Dabei gibt es jede Woche neue Inhalte – von verschiedenen Belohnungen, über unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bis hin zum Elite-Modus und täglichen Kopfgeldern ist für alle jede Woche was dabei.

Vorteile und Belohnungen

Anfangs kann es für manche Unvorbereiteten etwas überfordernd sein, das Dach des Turms zu erreichen. Aber durch Baka, der Roguelite-Elemente, die einen dauerhaften Vorteil für folgende Durchläufe bieten, anbietet, werden die Spieler mit jedem Durchlauf stärker.

Neben den Belohnungen von letztem Jahr für alle, die sie bisher verpasst haben, bietet Baka auch neue Outfits, Ausrüstung und Waffen – und alles wird rein durch Spielfortschritt freigeschaltet.

Patch 1.19 und eine neue Tastenbelegung

Mit dem Halloween-Event kommt auch Patch 1.19 in Dying Light 2 Stay Human. Wie immer gibt es Bugfixes, aber auch neue Waffen und Verbesserungen.

Unter anderem wird eine neue (optional im Menü wechselbare) Tastenbelegung für Feuerwaffen hinzugefügt. Dies war insbesondere ein Wunsch der Community, nachdem im Spiel nun mehr und mehr geschossen statt geschlagen wurde.