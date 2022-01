Dying Light 2 Stay Human: Hauptstory in 20 Stunden abgeschlossen

Nachdem Techland am vergangenen Wochenende sagte, dass Dying Light 2 Stay Human 500 Stunden dauern wird, um alle Aufgaben zu erledigen, hat das Studio gegenüber Game Informer erklärt, dass die Hauptgeschichte von Dying Light 2 in etwa 20 Stunden abgeschlossen werden kann.

„Das Abschließen aller Nebenquests, das Kennenlernen der Weltgeschichte und die Beschäftigung mit allen Charakteren kann je nach Spielstil leicht 80 Stunden oder mehr in Anspruch nehmen“, so Techland. „Dying Light 2 findet in einer komplexen Welt statt, die mit Inhalten gefüllt ist und sowohl in die Breite als auch in die Tiefe geht.“