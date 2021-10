Dying Light 2 Stay Human: Jeder Skill ein Game-Changer laut Entwickler

Bekanntlich wurde Dying Light 2 Stay Human von ursprünglich Dezember 2021 auf Februar 2022 verschoben, um laut Lead Designer Tymon Smektala von Techland mehr Zeit für den Feinschliff des Spiels zu haben. Im Gespräch mit dem EDGE-Magazin sagte er, dass die zusätzlichen zwei Monate damit verbracht werden, „alles im Spiel doppelt zu überprüfen“ und so viele Probleme wie möglich zu beheben.

„Wir überprüfen alles im Spiel doppelt. Dying Light 2 ist voller komplexer, ineinandergreifender Systeme, die von Hunderten von Leuten entwickelt wurden – an einem bestimmten Punkt in der Produktion fangen sie an, zusammenzuarbeiten, aber man fängt auch an, verschiedene Grenzfälle zu entdecken, in denen das vielleicht nicht der Fall ist, und das will man beheben. In der Regel handelt es sich dabei um einfache Fehlerbehebungen, aber sie müssen sicherstellen, dass sie so viele dieser Fehler wie möglich testen und beheben. Die zusätzlichen zwei Monate werden wir genau dafür verwenden. Und vielleicht werden wir auch ein oder zwei Easter Eggs einbauen.“