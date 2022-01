Dying Light 2 Stay Human: Koop-Gameplay und Konsolenvergleich im Video

Nach einer langen und steinigen Entwicklungszeit von mehr als vier Jahren ist die Veröffentlichung des Open-World-Zombie-Titels Dying Light 2 Stay Human nur noch wenige Wochen entfernt.

In der sechsten und gleichzeitig letzten Episode der Dying 2 Know-Videoreihe präsentierte Entwickler Techland nun neben einer Zusammenfassung der vorangegangenen Episoden und neuen Gameplay-Szenen auch einen kurzen Ausschnitt mit Koop-Gameplay sowie einen Vergleich zwischen den verschiedenen Konsolenversionen.

Im Koop-Modus begeben sich bis zu vier Spieler Seite an Seite in die von Untoten heimgesuchte Welt. Wichtige Story-Entscheidungen können per Abstimmung getroffen werden, wobei der Host das letzte Wort hat. Jeder Spieler kann seine verdienten Items sowie den Charakterfortschritt in sein eigenes Spiel übernehmen. Die Koop-Spielszenen findet ihr ab der Vier-Minuten-Marke des Videos.

Ab Minute sechs startet dann der Vergleich der verschiedenen Konsolenversionen. Zu sehen gibt es Gameplay auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4.

Dying Light 2 Stay Human erscheint am 4. Februar 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.