Dying Light 2 Stay Human: Koop, Konsolenvergleich und mehr heute Abend im Stream

Heute Abend wird Techland die sechste und letzte Folge seiner Online-Showreihe Dying 2 Know präsentieren. Für diese Folge haben die Entwickler viele heiß erwartete Details zu Dying Light 2 Stay Human in petto, angefangen bei der 4-Personen-Koop-Erfahrung und – natürlich – einem neuen Gameplay-Video.

Zum letzten Mal nehmen Jonah Scott, die Stimme von Aiden Caldwell, und seine Co-Moderatorin Leah euch mit auf einen Höllenritt voller spannender Neuigkeiten und In-Game-Einblicken, die für die letzte Episode von D2K vorbereitet wurden.

Aber die Überraschungen von Techland enden hier nicht: Diese Folge von D2K zeigt auch den Vergleich zwischen der aktuellen und der vorherigen Konsolengeneration auf.

Die letzte Episode von Dying 2 Know gibt es heute um 21:00 Uhr auf Twitch zu sehen.

Die Weltpremiere von Dying Light 2 Stay Human steht kurz bevor, also sollten Fans sicherstellen, keine Folge der Dying 2 Know-Serie verpasst zu haben, (alle Folgen sind hier verfügbar). Wer noch mehr wissen will, kann sich hier weitere Folgen des exklusiven Interviewformats Dying 2 Know More ansehen.

Dying Light 2 Stay Human, veröffentlicht von Techland, erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch (Cloud-Version).