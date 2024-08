Dying Light 2 Stay Human: Kostenloses The Beast Upgrade wird bald eingestellt

Techland gibt bekannt, dass die Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition ab dem 30. September nicht mehr erhältlich sein wird. Grund ist das kostenlose Upgrade für Dying Light: The Beast, das alle Deluxe Edition-Käufer erhalten.

„Pilger, wir werden die Ultimate Edition und das Upgrade zur Ultimate Edition von Dying Light 2 Stay Human am 30. September von allen Plattformen entfernen. Bitte beachtet: Spieler, die bereits die Ultimate Edition oder das Upgrade auf die Ultimate Edition besitzen, sind davon nicht betroffen.“ „Während wir Dying Light entwickelt haben: The Beast“ entwickelt haben, ist es über seinen ursprünglichen Umfang hinausgewachsen. Wir liefern jetzt ein komplettes, über 18 Stunden langes, eigenständiges Abenteuer, anstatt nur einen DLC. Wir werden unser Versprechen an unsere langjährigen Unterstützer einlösen und Dying Light: The Beast an alle aktuellen Ultimate-Besitzer ohne zusätzliche Kosten ausliefern – aber aufgrund des größeren Umfangs werden wir es in Zukunft nicht mehr verkaufen.“

Spieler, die bereits die Ultimate Edition besitzen, sind davon nicht betroffen und erhalten bei einem Upgrade auf die Ultimate Edition The Beast kostenlos. Wer also Dying Light: The Beast kostenlos erhalten möchte, der kauft sich jetzt die Deluxe Edition von Dying Light 2 Stay Human beispielsweise bei Amazon.