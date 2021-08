Dying Light 2 Stay Human: Parkour und Kampfsystem präsentiert

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human präsentiert mit Dying 2 Know Gamescom Edition das Parkour und Kampfsystem.

Techland hat über das Gamescom Studio in Zusammenarbeit mit IGN die dritte Episode von Dying 2 Know (D2K) – Gamescom Edition gestreamt. Diese ist Teil einer Webserie, die tiefe Einblicke in die Welt von Dying Light 2 Stay Human gewährt.

Moderiert von Lead Game Designer Tymon Smektała enthüllte das Entwicklerteam eine Reihe von Details zu Parkour und Kampfsystem und präsentierte einen Gameplay-Trailer. Die vollständige Episode ist hier zu sehen:

Die dritte Episode beleuchtet die Fortbewegung in der Stadt, die dank komplexen Parkour-Mechaniken und realistischer Motion-Capture-Animationen sehr dynamisch ist. Die Spieler erhalten außerdem einen Einblick in das Kampfsystem, welches ein wesentlicher Bestandteil von Dying Light 2 Stay Human ist, und welches es erlaubt, Parkour-Moves in die Kämpfe zu integrieren.

Zudem gewährt die Episode einen Blick auf die einsetzbaren in die Waffen und zeigt, wovon sich die Entwickler haben inspirieren lassen.

Außerdem stellte Techland die Jury vor, die die besten Cosplays von Dying Light 2-Charakteren im UGC-Wettbewerb küren wird – Irina Meier, Lightning Cosplay, Narga & Aoki und Enji Night. Details zum Wettbewerb, einschließlich der Wettbewerbsbedingungen, finden sich hier.

Dying Light 2 Stay Human kann ab sofort vorbestellt werden. Es gibt zwei physische Versionen: Standard und Deluxe, sowie drei digitale Versionen: Standard, Deluxe und Ultimate. Alle Vorbestellungen enthalten ein exklusives digitales Reload-Paket, das ein einzigartiges Outfit, eine Waffe und einen Gleitschirm-Skin enthält. Weitere Details zu allen verfügbaren Editionen finden sich hier.

Dying Light 2 Stay Human Vorbestellung

Techland enthüllte außerdem eine neue Plattform-Veröffentlichung für die Dying Light Platinum Edition, die für Nintendo Switch erscheinen wird und die umfangreichste Edition des Originalspiels enthält. Weitere Details zum Veröffentlichungsdatum werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die physische Veröffentlichung der Platinum Edition auf Nintendo Switch wird Folgendes enthalten: