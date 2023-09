Dying Light 2 Stay Human: Raid, Schusswaffen und mehr in Planung

Techland gibt einen kleinen Einblick in die kommenden kostenlosen Inhalte von Dying Light 2 Stay Human.

In den nächsten Monaten können die Spieler eine Vielzahl neuer Features erwarten. Dazu gehören neue Missionen und Aktivitäten, wie zum Beispiel der Koop-orientierte Tower Raid – eine Antwort auf den Wunsch der Community nach Dungeon-artigen Raids.

Neue Gegnervarianten, Waffenreparaturen, mehr freie Outfits sowie Messer- und Stangenwaffen sind neben anderen Ergänzungen ebenfalls in Entwicklung.

Last but not least: Um den Spielern noch mehr Zerstörungswerkzeuge an die Hand zu geben, wird Techland Schusswaffen in Dying Light 2 Stay Human einführen, als weitere kreative Möglichkeit, die Feinde zu erledigen.

Der Kalender wäre nicht vollständig ohne Crossover und In-Game-Events. Im Oktober wird Villedor die blutrünstigen Kindred aus Vampire: The Masquerade und setzt den Abstieg in die gruselige Jahreszeit mit dem Halloween-Event fort.

Als Nächstes erwartet die Spieler ein Crossover mit Ubisofts For Honor, und das Jahr wird mit einer Winterfeier abgeschlossen.

Der Entwickler freut sich besonders darüber, dass viele der über das Community-Ideen-Programm eingereichten Vorschläge mit dem eigenen Ansatz übereinstimmen, das Spiel weiterzuentwickeln und es zu einem immer größer werdenden Zombie-Erlebnis zu machen. Man schätzt den Input der Spieler und hört weiterhin zu, da man sich zu mindestens 5 Jahren Support nach dem Launch verpflichtet hat.

Weitere Details werden während des Discord AMA mit dem Dying Light Franchise Director, Tymon Smektala, am 26. September bekannt gegeben.