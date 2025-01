Dying Light 2 Stay Human: Spielreihe feiert zehnten Geburtstag

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Der zehnte Geburtstag wird mit neuen Inhalten und Aktionen in Dying Light und Dying Light 2 Stay Human gefeiert.

Vor zehn Jahren wurden Harran und Kyle Crane zum ersten Mal der Welt vorgestellt. Seitdem konnte die „Dying Light“-Reihe mehr als 45 Millionen Zombiejäger in seinen Bann ziehen. Der erste Teil veränderte das Open-World-Survival-Horror-Genre für immer. Die Einführung zweier völlig unterschiedlicher Spielerlebnisse bei Tag und Nacht war eine Revolution und ist auch heute noch ein fester Bestandteil der Serie.

Tagsüber hatten es die Spieler mit langsamen Zombies zu tun, was sie in trügerische Sicherheit wiegte. Aber mit dem Sonnenuntergang änderten sich die Spielregeln dramatisch. Neue Gefahren tauchten auf und übernahmen die Kontrolle über die Nacht. Neben dem Tag- und Nachterlebnis konzentrierte sich Dying Light auf rohe Gewalt beim Kampf und natürliche Parkour-Bewegungen, die ein neues Maß an Bewegungsfreiheit und kreativer Brutalität ermöglichten.

Dieses Jahr feiert der Entwickler diese 10 Jahre und eine Reise, die ohne die fantastische Community von über 45 Millionen eingefleischten Fans nicht möglich gewesen wäre. Die Spieler haben Dying Light zu dem gemacht, was es heute ist. Und die Zahlen sind erstaunlich: Seit der Veröffentlichung des ersten Titels im Jahr 2015 haben die Spieler 75 Milliarden Zombies getötet und über 1 Milliarde Stunden gespielt.

Schaut euch die ganze Episode von Dying to Know an, die den Fans gewidmet ist, während man in Erinnerungen schwelgt und ein bemerkenswertes Jahrzehnt mit Dying Light feiert.

Ein Fest für die Fans und für uns

Auch das Engagement der Spieler hat dafür gesorgt, dass die Spielereihe seinen Platz in der Videospielgeschichte eingenommen hat. Außerdem ist dabei eine lebendige und ständig wachsende Community entstanden. Dank der Leidenschaft ist das Spiel noch besser geworden: von der Erstellung eigener Karten und Geschichten bis hin zu Fan Art und Cosplays und allem, was dazwischen liegt. Es ist erstaunlich, zu sehen, wozu die Spieler in der Lage sind! Und es ist das Feedback, das Techland dabei hilft, das Spielerlebnis für alle zu verbessern.

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums der Zombiejagd, der Parkour-Aktionen und furchteinflößender Nächte hat man auch ein spezielles „Community Rewind“-Video zum 10. Jubiläum von Dying Light vorbereitet, das einige wichtige Zahlen aus der Geschichte der Reihe aufzeigt. Außerdem haben die Spieler schon bald die Möglichkeit, in ihren persönlichen Statistiken im Pilger-Außenposten genau zu sehen, wie sie zu den Zahlen von Dying Light 2: Stay Human beigetragen haben.

Die Vergangenheit ehren, indem man die Gegenwart feiert

Zur Feier der Reihe begibt sich der Entwickler auf eine sentimentale Reise durch die aufregende Welt von Dying Light. Fans des originalen Dying Light können sich auf die Rückkehr ihrer Lieblings-Events freuen, während Spieler in Dying Light 2: Stay Human durch Kopfgelder im Pilger-Außenposten ganz besondere Belohnungen aus dem ersten Teil in die Finger bekommen können.

Beide Spiele erhalten außerdem schon bald kostenlose Updates. In Dying Light kehren Events zurück, neue Belohnungen werden hinzugefügt und selbst nach all den Jahren an einem Update gearbeitet, das das Spiel weiter verbessert. Dabei möchte man sich auf die Verbesserung der visuellen Qualität konzentrieren, einen überarbeiteten Soundtrack mit neuer Musik vom Komponisten Pawel Blaszczak hinzufügen und vieles mehr.

In der Zwischenzeit wird es in Dying Light 2: Stay Human weitere Änderungen am Prolog sowie die permanente Veröffentlichung des Turm-Überfalls geben, dem kooperativen Roguelite-Modus.

Während der Jubiläumsfeier können sich alle Spieler ein kostenloses Paket für Dying Light in ihrem bevorzugten Store sichern. Und für diejenigen, die die Serie noch nicht kennen, gibt es große Rabatte auf Dying Light und Dying Light 2: Stay Human, wobei Letzteres zum ersten Mal überhaupt für unter 20 Euro (67 % Rabatt) erhältlich ist.

Die Waffenkammer des Pilger-Außenpostens wird um weitere Gegenstände erweitert. Es gibt das neue „G.R.E.-Schutzanzug“-Bundle für Dying Light 2: Stay Human und Twitch-Drops, die ganz einfach beim Ansehen von „Dying Light“-Inhalten freigeschaltet werden.

Außerdem wird ein Jubiläums-Song für Dying Light vom Komponisten des Originals, Pawel Blaszczak, auf verschiedenen Musik-Streaming-Plattformen veröffentlicht und man wird einen Community-Wettbewerb veranstalten.

Die nächste Ära von Dying Light beginnt im Sommer 2025

Während die Feierlichkeiten zum 10. Jubiläum von Dying Light stattfinden, arbeitet man bereits hart an der Zukunft der Spielereihe. Das neue Rebranding zielt darauf ab, die Marke in allen zukünftigen Projekten als das ultimative Zombieerlebnis zu etablieren. Der erste Schritt dafür ist Dying Light: The Beast, das im Sommer 2025 erscheinen wird.

Während der „Dying to Know“-Show zum 10. Jubiläum hat man einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung geworfen und verraten, dass die Sprachaufnahmen mit Roger Craig Smith, der seine Rolle als Kyle Crane wieder aufnimmt, vor Kurzem abgeschlossen wurden. Das Team ist nun dabei, das Moveset und die Animationen auf Wunsch vieler Fans zu überarbeiten, damit sich Kyle wirklich wie Kyle anfühlt.

Aber die Pläne, das Franchise zu erweitern, sind nicht nur auf Dying Light: The Beast beschränkt. Man wird die Serie mit mehreren unangekündigten Projekten fortsetzen und planen neben Videospielen auch neue Brettspiele, exklusive Merchandise-Artikel, originelle Webcomic-Serien und vieles mehr.

Das Ziel ist es, noch mehr Menschen für die Welt von Dying Light zu begeistern. Vom laufenden Support unserer aktuell veröffentlichten Spiele bis hin zu Dying Light: The Beast und darüber hinaus, es gab nie eine bessere Zeit, ein Dying Light-Fan zu sein.