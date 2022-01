Dying Light 2 Stay Human: Spielzeit variiert je nach Spielstil

Die Nachricht zu den 500 Spielstunden in Dying Light 2 hat für viel Gesprächsstoff gesorgt, daher wollten sich die Verantwortlichen melden und ein paar Punkte klarstellen.

„Die Grafik , die vom offiziellen Dying Light Twitter-Account geteilt wurde, repräsentiert einen sehr spezifischen Gameplay-Stil. Dying Light 2 Stay Human bietet den Spielern vielerlei Möglichkeiten, so zu spielen, wie sie wollen. In diesem Sinne möchten wir hier einige wichtige Zahlen nennen.“

„Den internen QA-Tests zufolge braucht man etwa 500 Stunden, um alles zu sehen, was das Spiel zu bieten hat – jedes Sammelobjekt zu finden, jedem Dialog zuzuhören, jedes Easter Egg zu finden, jedes mögliche Ende zu erreichen und jeden Winkel der Welt zu besuchen. Wir haben das Glück, eine sehr leidenschaftliche Fangemeinde zu haben, die in den letzten sieben Jahren immer wieder zum ursprünglichen Dying Light zurückgekehrt ist, und wir wissen, dass sie es kaum erwarten können, sich in unserem neuesten Werk zu verlieren.“