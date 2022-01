Dying Light 2 Stay Human: Takeshi Audio Story veröffentlicht

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human-Fans bekommen in der neuesten Audio Story wieder etwas auf die Ohren. Diesmal gibt es spannende Details von Takeshi, also hört euch eine weitere Geschichte aus der sterbenden Stadt an:

Dying Light 2 Stay Human, veröffentlicht von Techland, erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S.