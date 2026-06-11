Dying Light 2 Stay Human: The Breach mit UGC-Content und neuen Modi

9 Autor: , in News / Dying Light 2 Stay Human
Übersicht
Image: Square Enix

Dying Light 2 Stay Human: Techland startet „The Breach“ mit UGC-Content und neuen Modi.

Techland erweitert Dying Light 2: Stay Human mit einem neuen Content-Programm namens The Breach, das vollständig auf Community-Inhalten, neuen Spielmodi und experimentellen Spielerlebnissen basiert.

Das Update öffnet die Spielwelt für eine Mischung aus Entwickler-Inhalten und User-Generated Content (UGC), die künftig regelmäßig neue Szenarien in das Spiel bringen sollen.

Community trifft Entwickler

The Breach kombiniert zwei Arten von Inhalten:

  • offiziell kuratierte Maps, die gemeinsam mit ausgewählten Creators entstehen
  • Mods aus der Community mit besonders kreativen Ideen

Techland möchte damit sowohl die kreative Freiheit der Spieler als auch eine kuratierte Qualität sicherstellen.

UGC-Program Manager Rafał Polito betont dabei, dass das Ziel sei, Spielern neue Werkzeuge und Rahmenbedingungen zu geben, um eigene Erfahrungen innerhalb der Spielwelt zu erschaffen.

Erste Inhalte mit Patch 1.28

Mit Patch 1.28 startet die erste Phase des Programms unter dem Namen „Survival Archives“.

Dabei erwarten Spieler unter anderem:

  • neue, kuratierte und community-basierte Maps
  • unterschiedliche Gameplay-Varianten innerhalb der Breach-Welten
  • experimentelle Modi wie Third-Person-Traversal und Low-Gravity-Parkour
  • Hardcore-Survival-Szenarien und modifizierte Spielregeln

Bekannte Charaktere wie Tolga und Fatin spielen dabei ebenfalls eine Rolle und werden in die neuen Inhalte eingebunden.

Fortschrittssystem über alle Modi hinweg

Ein zentrales Element des neuen Systems ist die gemeinsame Progression.

Spieler können:

  • XP sowohl im Hauptspiel als auch in The Breach-Inhalten verdienen
  • Fortschritt über verschiedene Modi hinweg übertragen
  • neue Waffen und Ausrüstung in jedem Kapitel freischalten

Damit soll ein langfristiger Spielanreiz geschaffen werden, der über klassische Updates hinausgeht.

Verbesserungen am Hauptspiel

Neben den neuen Inhalten bringt Patch 1.28 auch umfassende Verbesserungen am Basisspiel:

  • überarbeitetes Early Game für besseren Einstieg
  • angepasste Schwierigkeit in frühen Spielphasen
  • optimierte Loot-Verteilung
  • visuelle Verbesserungen bei Licht, Umgebung und Zwischensequenzen
  • allgemeine Bugfixes basierend auf Community-Feedback

Ziel ist es, den Einstieg zu glätten und die Atmosphäre stärker an das Dying-Light-Universum anzupassen.

Patch 1.28 und „The Breach“ sind ab dem 10. Juni auf allen Plattformen als kostenloses Inhaltsupdate für alle Besitzer von „Dying Light 2: Stay Human“ verfügbar.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Dying Light 2 Stay Human

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. razak 3660 XP Beginner Level 2 | 11.06.2026 - 10:44 Uhr

    Habe ich gestern auch gesehen und mal reingeschaut, sieht sehr gut aus.

    Spielt das hier keiner ? Alle nur Fortnite ? 😉

    0
    • Duck-Dynasty 185455 XP Battle Rifle Master | 11.06.2026 - 12:28 Uhr
      Antwort auf razak

      Keine Ahnung, was Fortnite ist 😉
      Aber DL2 war atmosphärisch eine herbe Enttäuschung.
      Fange die Tage the beast an. Das soll ja wieder besser geworden sein.

      Edit:
      Patchnotiz:
      „visuelle Verbesserungen bei Licht, Umgebung und Zwischensequenzen

      Ziel ist es, den Einstieg zu glätten und die Atmosphäre stärker an das Dying-Light-Universum anzupassen.“

      könnte etwas reißen. Die Charaktere wird es aber nicht mehr fixen…

      0
      • razak 3660 XP Beginner Level 2 | 11.06.2026 - 17:43 Uhr
        Antwort auf Duck-Dynasty

        Also ich fand DL2 sehr gut, sogar mit Mod-Support auf der Series.
        Echt geil was da Techland noch so alles bietet für das Spiel.

        0
        • Duck-Dynasty 185455 XP Battle Rifle Master | 11.06.2026 - 18:30 Uhr
          Antwort auf razak

          Hatte es kurz nach Release gespielt und durch den ersten Teil ganz andere Erwartungen.
          Den Support kann man echt nicht kritisieren.
          Nach diesem Patch mit der neuen alten Farbpalette werde ich definitiv nochmal zurück kehren.

          0
  3. aleXdeluXe86 73990 XP Tastenakrobat Level 2 | 11.06.2026 - 15:14 Uhr

    Wundert mich das nach the Beast noch an Teil 2 gearbeitet wird.
    Top.
    Mir hat es gefallen.
    Vielleicht installiere ich es mal wieder

    1
  4. ShadowTerror90 81235 XP Untouchable Star 1 | 11.06.2026 - 15:56 Uhr

    Techland macht einfach den besten Support,da können sich fast alle Entwickler wirklich mal was von zu Herzen nehmen.

    1
  5. Ralle89 172425 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 11.06.2026 - 19:13 Uhr

    Schöne Sache da werde ich es mal wieder anschmeisen 😎👍🏻

    0

Hinterlasse eine Antwort