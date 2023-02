Dying Light 2 Stay Human: Upgrade der Kampfphysik, Transmog und mehr geplant

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Das Jahr 2023 hält für den Zombieschnetzler Dying Light 2 Stay Human so manches Updates bereit.

Was Spieler in den Monaten April, Juni und darüber hinaus erwarten können, hat Techland jetzt in einer Roadmap eingezeichnet.

Im April wird der Entwickler das „Combat Physics and Brutality Upgrade“ veröffentlichen, sowie neue Quests und Transmog für die Optik eures Charakters.

Im Juni folgt dann eine neue Spielerfahrung in der Nacht, die zudem auch neue herumstreunende Gefahren enthält. Den Parkour-Flow will man ebenfalls in diesem Monat verbessern.

Im weiteren Jahresverlauf wird es dann eine neue Story-Erfahrung, einen Ort und Waffen in DLC 2 geben.