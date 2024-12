Dying Light 2 Stay Human: Winter Tales: Gifts from Above Event und Patch

Das Event Winter Tales: Gifts from Above sowie ein neuer Patch sind für Dying Light 2: Stay Human jetzt verfügbar.

Die Temperaturen sinken, Schneeflocken fallen und die festliche Stimmung in Dying Light 2: Stay Human ist wieder da!

Techland freut sich, die Rückkehr des bei den Fans beliebten Events Winter Tales: Gifts from Above ankündigen zu können. Die Feierlichkeiten laufen ab sofort und bis zum 2. Januar. Zeitgleich wurde Patch 1.20 veröffentlicht.

Ihr könnt nirgendwo hin? Lasst es schneien!

Villedor wurde von frostigem Wetter heimgesucht, und die Bürger sind bereit, die festliche Jahreszeit zu feiern. Es gibt zwar einen Baum, aber es fehlt die Dekoration – wo ist sie?

Die Spieler müssen Kopfgelder von Baka oder Beutecontainern erfüllen, um Schmuckstücke, Ornamente und Dekorationen zu sammeln, die den Baum schmücken und Festtagsstimmung verbreiten!

Als Belohnung für die harte Arbeit erhalten die Spieler Geschenke wie das Killer-Krampus-Outfit und Wintersüßigkeiten, die sie an Bakas Stand ausgeben können.

Baka ist zurück mit seiner (festlichen) Hütte

Bakas Halloween-Stand wurde gegen etwas Festlicheres ausgetauscht und bietet einige großartige und einzigartige Gegenstände, darunter die Skoll im Bumerang-Stil, Schneebälle und vieles, vieles mehr.

Er hat auch einige neue Gegenstände für den Killer-Krampus bestellt, darunter die Punisher-Waffe, mit der er die frechen Zombies zurechtweist.

Bevor die Spieler also irgendwelche Kopfgelder auf sich nehmen, müssen sie sicherstellen, dass sie sich alle Waren von Baka ansehen!

Darüber hinaus erhalten die Spieler mit jedem Anstieg von Bakas Ruf einen Brief, den sie an den Weihnachtsmann schicken können, indem sie die Box neben dem Stand benutzen, um einen Luftabwurf voller Geschenke zu erhalten.

Sie müssen sicherstellen, dass sie an den wöchentlichen Luftabwurf-Herausforderungen teilnehmen, da sich die Belohnungen ändern und sie so das gesamte Killer-Krampus-Ausrüstungsset verdienen können.

Jingle all the slay – neuer Feind

Onkel Snows und seine Helfer – die Frechen Infizierten und die Viren – sind zurück und hungriger als je zuvor. Haltet Ausschau nach einem neuen festlichen Zombie, dem Eisspucker, der eisige Geschosse verschießt. Während die Frechen Infizierten überall in Villedor zu finden sind, bewacht der furchterregende Onkel Schnee die wertvollen Luftabwürfe.

Ein weiteres Update für 2024…

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Winter Tales: Gifts from Above 2024, werden wir Patch 1.20 veröffentlichen. Mit diesem Patch wird der Prolog gestrafft, so dass die Spieler viel schneller in die Handlung einsteigen können. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zum ersten Mal in das Spiel einzusteigen oder endlich zurückzukehren, um zu sehen, was sich seit eurem letzten Besuch in Villedor sonst noch verändert hat.

Der Patch behebt außerdem verschiedene Probleme, darunter solche, die mit Abstürzen und Koop zu tun haben, sowie einige, die von der Community gemeldet wurden, wie etwa der kopflose Aiden während der Stomp-Animation.

…und zwei weitere Geschenke!

Es ist schließlich die Zeit des Schenkens, und bis zum 2. Januar können alle Spieler das Paket „Über dem Gesetz“ völlig kostenlos erhalten. Genau wie beim Killer-Krampus geht es bei diesem Paket darum, sicherzustellen, dass diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, bestraft werden, also holt es euch und sorgt für Recht und Ordnung in The City.

Für alle, die die Welt von Dying Light noch nicht kennen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt! Während dieser Festtage sind sowohl Dying Light 1 als auch Dying Light 2: Stay Human mit Rabatten von bis zu 80 % erhältlich.