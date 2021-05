Dying Light 2: Entwickler beantworten weitere Fragen

Autor:, in / Dying Light 2

Die Entwickler von Dying Light 2 beantworten in einem weiteren Video neue Fragen der Fans.

In einem neuen Video beantworten die Entwickler von Dying Light 2 weitere Fragen von den Fans. Seid dabei und erfahrt mehr über Aidens Charakterentwicklung, den Wiederaufbau der Zivilisation in der modernen Dark Ages, die GRE und mehr!

Das Dying Light 2 – Ask Me Anything – Episode 2- Video könnt ihr euch hier anschauen: