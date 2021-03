Dying Light 2: Entwickler befinden sich nicht in der Entwicklungshölle

Vor drei Jahren kündigte der Entwickler Techland auf der E3 2018 das Spiel Dying Light 2 an. Seit der Ankündigung lief es jedoch gar nicht gut. Das Management traf Fehlentscheidungen und die Produktion verlangsamte sich zunehmend. Kürzlich bestätigte der Entwickler aber, dass er diese Woche ein Update zum Stand des Spiels geben wolle, um Befürchtungen der Fans zu zerstreuen.

Jetzt gab Techland in einer Antwort auf Twitter zu, dass sie Dying Light 2 doch zu früh angekündigt hätten. Gleich danach wurde jedoch gesagt, dass das Spiel noch nicht in der „Entwicklungshölle“ sei. Damit deutete der Entwickler an, das die Produktion weiterhin Fortschritte macht.

Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell 😛

