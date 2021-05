Dying Light 2: Stream zum Zombie-Titel angekündigt

Für viele ist Dying Light 2 eines der großen Mysterien der Gaming-Szene. Der vom polnischen Entwicklerstudio Techland entwickelte Zombie-Titel sollte ursprünglich bereits im Frühjahr 2020 erscheinen, sah sich allerdings während der Entwicklung immer wieder mit schwerwiegenden Problemen konfrontiert und wurde in der Folge auf unbestimmte Zeit verschoben. Zwischenzeitlich gab es sogar Gerüchte über eine Einstellung des Projekts.

Seitdem wurde von den Entwicklern immer wieder bekräftigt, dass sich der Nachfolger des beliebten Zombie-Parkour-Spiels aus 2015 weiterhin in Arbeit befindet und dass man bestrebt sei, ein sehr gutes Spiel abzuliefern, welches seinen Vorgänger übertreffen könne. Ein Veröffentlichungsdatum ist weiterhin nicht bekannt.

Möglicherweise könnte das nun angekündigte Stream-Event zu Dying Light 2 etwas Licht ins Dunkel bringen. Der Stream startet am Donnerstag, dem 27. Mai um 21:00 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Techland.

Are you dying 2 know more?

Because we sure are dying 2 tell you more about Dying Light 2!

See you on @Twitch!https://t.co/iNbVNq1qtH pic.twitter.com/YJrcZKvW3S

— Dying Light (@DyingLightGame) May 25, 2021