Dying Light: The Beast: 110 Jahre Zombie-Evolution

In unserer Popkultur haben sich in den vergangenen 110 Jahren verschiedene Arten von Zombies hervorgetan.
Ein neues Video zu Dying Light: The Beast verfolgt die Entwicklung der Untoten, die von hirnlosen und herumschlurfenden Handlangern von einst bis hin zu superschnellen Prädatoren von heute weiterentwickelt.
8 Kommentare
Das Video ist sehr gut geworden 👌🏼😎
Ich liebe Zombies und freue mich sehr auf das Spiel und hoffe das es mir wieder besser gefällt als der zweite Teil.
Das hoffe ich für dich mit. Na gut… vor allem für mich selbst 🫣
Schon heftig die Entwicklung des Zombies, fand die Rage Zombies aus 28 Days Later ziemlich krass, aber die Schattenjäger sind nochmal eine andere Nummer.
Echt krass gemacht. 🧟
Aufjedenfall krass🎮😎✌️.
Ein ähnliches Video gab es 2015 schon mal, als Teil 1 unterwegs war. Auch wieder ein cooles Video geworden.
Sogar bis zum Ende angeschaut, super aufwändig gemacht.
Handwerkskunst > CGI
Zombies gehen immer 😁