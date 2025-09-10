Dying Light: The Beast: 110 Jahre Zombie-Evolution

Image: Techland

Ein Video zu Dying Light: The Beast zeigt die Evolution der Zombies in unserer Popkultur.

In unserer Popkultur haben sich in den vergangenen 110 Jahren verschiedene Arten von Zombies hervorgetan.

Ein neues Video zu Dying Light: The Beast verfolgt die Entwicklung der Untoten, die von hirnlosen und herumschlurfenden Handlangern von einst bis hin zu superschnellen Prädatoren von heute weiterentwickelt.

  1. ShadowTerror90 50590 XP Nachwuchsadmin 5+ | 10.09.2025 - 15:42 Uhr

    Das Video ist sehr gut geworden 👌🏼😎

    Ich liebe Zombies und freue mich sehr auf das Spiel und hoffe das es mir wieder besser gefällt als der zweite Teil.

    1
  2. Katanameister 194400 XP Grub Killer Elite | 10.09.2025 - 15:59 Uhr

    Schon heftig die Entwicklung des Zombies, fand die Rage Zombies aus 28 Days Later ziemlich krass, aber die Schattenjäger sind nochmal eine andere Nummer.

    1
  4. KingOfKings1605 170395 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 10.09.2025 - 17:30 Uhr

    Ein ähnliches Video gab es 2015 schon mal, als Teil 1 unterwegs war. Auch wieder ein cooles Video geworden.

    0
  5. xXCickXx 104570 XP Elite User | 10.09.2025 - 17:38 Uhr

    Sogar bis zum Ende angeschaut, super aufwändig gemacht.
    Handwerkskunst > CGI

    0

