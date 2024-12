Dying Light: The Beast: Auftritt bei den Game Awards bestätigt

Techland kündigt im August Dying Light: The Beast an, ein eigenständiges Zombie-Abenteuer, in dem die Spieler die Rolle von Kyle Crane, dem Protagonisten aus dem ersten Teil, übernehmen.

Über das Spiel hatten wir zuletzt Ende Oktober berichtet, als der Entwickler Angaben über die Größe der Spielwelt machte.

Wer auf Neuigkeiten zum Spiel wartet, der muss sich nur noch wenige Stunden gedulden, denn Dying Light: The Beast wird bei den Game Awards präsent sein, wie der offizielle X-Account zum Event verleiht.

Dem Tweet zufolge werden Spieler schon bald herausfinden, warum Kyle Crane schreit, wie man in der beigefügten Audiodatei hören kann.

Dying Light: The Beast will be at #TheGameAwards on December 12 – tune in and find out why Kyle Crane is screaming. pic.twitter.com/mYZ3xxt7QE

— The Game Awards (@thegameawards) December 11, 2024