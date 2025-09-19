Dying Light: The Beast: Biestiger Launch-Trailer veröffentlicht

Dying Light: The Beast ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Zusätzlich dazu ist es Steamdeck Verified!
„Dying Light ist zurück und ich könnte nicht stolzer auf mein Team und das Spiel sein. Ihre Leidenschaft, ihr Engagement und ihre harte Arbeit haben zu etwas wirklich Großartigem geführt. Dieses Projekt hat uns mehr als jedes andere gelehrt, wie wichtig es ist, den Kernelementen unserer IP treu zu bleiben. Für Spieler ist es eine aufregende Rückkehr zu den Wurzeln der Serie und für uns sind wir wieder auf dem richtigen Weg!“, sagt Paweł Marchewka, CEO von Techland.
„Es ist so weit. Die Tore nach Castor Woods sind jetzt offen für euch und wir freuen uns riesig, dass ihr erleben könnt, woran wir gearbeitet haben. Wir haben Parkour auf ein neues Level gehoben, unsere bisher abwechslungsreichste offene Welt erschaffen und Kämpfe so brutal wie nie zuvor gemacht. Legt los – kämpft euch tagsüber durch Horden von Zombies und entfesselt eure Macht. Aber wenn die Nacht hereinbricht, seid vorsichtig. Schattenjäger, die Könige der Nacht, sind furchteinflößender als ihr euch vorstellen könnt. Good night and good luck!“ – wünscht Nathan Lemaire, Game Director.
„Dying Light: The Beast ist unser Liebesbrief an das Franchise und an die unglaubliche Dying Light-Community. Unsere Spieler haben uns durch Höhen und Tiefen begleitet und unsere größte Ambition bei diesem Projekt war es, das Spiel zu liefern, das unsere Community wirklich verdient. An alle Fans von Kyle Crane und Dying Light – der Moment ist da. Es ist Zeit, das Biest zu entfesseln!“, kommentiert Tymon Smektała, Dying Light Franchise Director, der sein Glück kaum fassen kann.
Gefiert wird die Veröffentlichung des Spiels mit dem offiziellen Launch-Trailer, der die ursprüngliche Intensität und die nervenzerreißenden Emotionen von Dying Light: The Beast zeigt.
Mich interessiert die Dying Light Reihe schon länger.. habe mich bisher noch nicht herangetraut.. dieser Teil macht es jetzt noch interessanter.. mal schauen, vielleicht schlage ich doch mal bei allen Teilen zu..
Im PC-Lager wird das fehlende RT bemängelt
Wurde schon darauf hingewiesen das es wohl nur auf Steam die Uncut Version gibt und die Konsolen kein Human Dismembermend und abgeschwächtes Ragdoll haben?
Da wäre meine Frage, betrifft das dann auch die Österreichische Version der Konsolen?
Kann mich dem nur anschließen, da DL2 uncut war ( Konsole seit Jahren auf Ösi umgestellt ) und jetzt bin ich auch verunsichert ob the Beast uncut/cut ist? habe im Store das typische Pegi 18, und vermute es ist uncut!
im deutschen gibts ne Cut Version. Ich hab nur bisher noch nichts dazu gefunden was genau gecuttet wird.
Obs wie im 2ten nur die Zerstümmelung von Kinderleichen ist ( was ok wäre ) oder eben mehr.
Also für mich ist jede Art der Zensur nicht hinnehmbar.
Bin 34 Jahre alt und möchte mich nicht bevormunden lassen,dann kaufe ich die Spiele halt im Ausland.
Sowas sollte immer vorher klar kommuniziert werden,sonst könnte man das ja fast als Betrug werten 😉
Muss mir mal ein paar Tests durchlesen, ob es endlich wieder um Zombies geht.
Weis jemand schon mehr zur deutschen Indizierung?
Na im Sale ist es meins
Schöne Sachen dabei
Heute Morgen konnte ich es dann endlich laden der preload hat bei mir nicht sein wollen.
Frage:
Ist die deutsche Version cut habe ich beim Laden nicht dran gedacht die Konsole vorher umzustellen 😅
Werde es mir noch holen, aber kann noch warten, mit dem Edelpass und meinem Pile hab ich genug zu tun erstmal.