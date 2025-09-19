Dying Light: The Beast: Biestiger Launch-Trailer veröffentlicht

Dying Light: The Beast ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Zusätzlich dazu ist es Steamdeck Verified!

„Dying Light ist zurück und ich könnte nicht stolzer auf mein Team und das Spiel sein. Ihre Leidenschaft, ihr Engagement und ihre harte Arbeit haben zu etwas wirklich Großartigem geführt. Dieses Projekt hat uns mehr als jedes andere gelehrt, wie wichtig es ist, den Kernelementen unserer IP treu zu bleiben. Für Spieler ist es eine aufregende Rückkehr zu den Wurzeln der Serie und für uns sind wir wieder auf dem richtigen Weg!“, sagt Paweł Marchewka, CEO von Techland.

„Es ist so weit. Die Tore nach Castor Woods sind jetzt offen für euch und wir freuen uns riesig, dass ihr erleben könnt, woran wir gearbeitet haben. Wir haben Parkour auf ein neues Level gehoben, unsere bisher abwechslungsreichste offene Welt erschaffen und Kämpfe so brutal wie nie zuvor gemacht. Legt los – kämpft euch tagsüber durch Horden von Zombies und entfesselt eure Macht. Aber wenn die Nacht hereinbricht, seid vorsichtig. Schattenjäger, die Könige der Nacht, sind furchteinflößender als ihr euch vorstellen könnt. Good night and good luck!“ – wünscht Nathan Lemaire, Game Director.

„Dying Light: The Beast ist unser Liebesbrief an das Franchise und an die unglaubliche Dying Light-Community. Unsere Spieler haben uns durch Höhen und Tiefen begleitet und unsere größte Ambition bei diesem Projekt war es, das Spiel zu liefern, das unsere Community wirklich verdient. An alle Fans von Kyle Crane und Dying Light – der Moment ist da. Es ist Zeit, das Biest zu entfesseln!“, kommentiert Tymon Smektała, Dying Light Franchise Director, der sein Glück kaum fassen kann.