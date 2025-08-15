Dying Light: The Beast: Bober der Biber führt durch neues Gameplay-Video

Im brandneuen Trailer gibt euch der offizielle Castor-Woods-Tourguide – Bober der Biber – einen Einblick, worum es in Dying Light: The Beast wirklich geht.
Euch erwarten frische In-Game-Szenen, vollgepackt mit einer ordentlichen Portion Humor, die beweisen: Ein Ausflug nach Castor Woods ist Adrenalin pur – und kein Nickerchen in der Hängematte …
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Witzg 😀 ^^
Macht Bock auf mehr 🔥
Sieht Hammer aus, die Nachtverfolgungen werden wieder Adrenalin pur.
Wahnsinn wie gut das Spiel aussieht🥰 und nach den gezeigten In-Game Szenen scheint es auch super flüssig zu laufen vom Gameplay her👍.Ich freue mich echt schon wahnsinnig🤤auf Dying Light The Beast🎮😁👌.