Dying Light: The Beast: Bober der Biber führt durch neues Gameplay-Video

Im brandneuen Trailer zu Dying Light: The Beast führt euch Bober der Biber durch neues Gameplay!

Im brandneuen Trailer gibt euch der offizielle Castor-Woods-Tourguide – Bober der Biber – einen Einblick, worum es in Dying Light: The Beast wirklich geht.

Euch erwarten frische In-Game-Szenen, vollgepackt mit einer ordentlichen Portion Humor, die beweisen: Ein Ausflug nach Castor Woods ist Adrenalin pur – und kein Nickerchen in der Hängematte …

  RS85 76980 XP Tastenakrobat Level 3 | 15.08.2025 - 12:00 Uhr

    Wahnsinn wie gut das Spiel aussieht🥰 und nach den gezeigten In-Game Szenen scheint es auch super flüssig zu laufen vom Gameplay her👍.Ich freue mich echt schon wahnsinnig🤤auf Dying Light The Beast🎮😁👌.

