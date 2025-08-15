Dying Light: The Beast: Bober der Biber führt durch neues Gameplay-Video

Im brandneuen Trailer zu Dying Light: The Beast führt euch Bober der Biber durch neues Gameplay!

Im brandneuen Trailer gibt euch der offizielle Castor-Woods-Tourguide – Bober der Biber – einen Einblick, worum es in Dying Light: The Beast wirklich geht.

Euch erwarten frische In-Game-Szenen, vollgepackt mit einer ordentlichen Portion Humor, die beweisen: Ein Ausflug nach Castor Woods ist Adrenalin pur – und kein Nickerchen in der Hängematte …