Dying Light: The Beast bringt Brutalität auf die nächste Stufe. Schaut es euch selbst im neuen Video an!

Techland gewährte in einem neuen Trailer „Blood & Guts“ Einblick in den Brutalitätslevel von Dying Light: The Beast. Und falls der Titel es nicht verrät, sei hier eine Warnung ausgesprochen: Das Video enthält extrem brutale und explizite Gewalt – Ansehen auf eigene Gefahr!

Von der ersten bis zur letzten Sekunde erwartet euch eine pausenlose Montage der brutalsten Momente von Dying Light: The Beast – einschließlich Enthauptungen, knochenbrecherischer Hiebe und cooler Finisher.

Das Ziel: Dying Light so brutal wie nie zuvor machen! Die „Dying Light“-Reihe hat schon immer Horror mit harter Brutalität verbunden, aber in Dying Light: The Beast treiben wir es auf die Spitze.

„Wir haben den Body-Horror-Faktor massiv erhöht, damit ihr ein echtes Gefühl für den Kampf ums nackte Überleben bekommt“, erklärt Franchise Director Tymon Smektała.

Und das macht nicht nur visuell was her – das Spiel wird dadurch interaktiver und sein psychologischer Horror noch eindringlicher: „Eine sinkende Gesundheitsleiste zu beobachten ist die eine Sache. Aber man bekommt ein ganz anderes Gefühl, wenn man sieht, wie das Fleisch sich vom Knochen löst oder ein verbranntes, zerschundenes Gesicht aus nächster Nähe wirkt. Das ist der Stoff, aus dem Albtraum gemacht werden!“

Möglich wurde das Ganze durch starke technische Verbesserungen der hauseigenen Engine.

„Das Body-Combat-System ist von Grund auf überarbeitet“, erläutert Game Director Nathan Lemaire. „Wir haben die Anzahl der ‚Gore-Nodes‘ – so nennen wir die Stellen, an denen Spieler Schaden verursachen können – und der sichtbaren Verletzungen an Feinden verdoppelt. Und wir haben die Treffgenauigkeit für Spieler erhöht. Das heißt, der Winkel und die Richtung eurer Schläge wirkt sich darauf aus, was ihr trefft, und die Feinde reagieren entsprechend darauf. So könnt ihr präziser zielen und Gliedmaßen abtrennen als je zuvor!“

Die Kombinationen aus Wunden, Verstümmelungen und Schäden sind nahezu endlos und machen jeden Kampf in Dying Light: The Beast zu einem blutigen Spektakel. Und obwohl sich jeder Kampf blutig anfühlt, setzen die brutalen Finisher dem Ganzen die Krone auf – mit fast der dreifachen Anzahl an Finishern!

Dying Light: The Beast – Blood & Guts

Blut und Gedärme – für Techland eine ernste Sache! Um die Gewalt in Dying Light: The Beast realistisch darzustellen, hat das Art-Team einiges an Aufwand betrieben.

„Wir haben die Darstellung von Wunden und Verletzungen optimiert und sie an alle Körpertypen angepasst. Die Recherche war umfangreich – ich hoffe nur, dass niemand jemals meinen Browserverlauf checkt…“, sagt Dominik Wasieńko, Lead Character Artist.

Ein aktuelles Video demonstrierte Techlands Bemühungen, realistisches Blut für Dying Light: The Beast zu erschaffen.

Katarzyna Tarnacka-Polito dazu: „Nichts auf dem Markt bot uns die Realität der Blutspritzer, die wir suchten. Also kauften wir jede Menge Kunstblut und stellten es mit einem Schauspieler im echten Leben nach.“

Hier das Video:

Dying Light: The Beast erscheint am 19. September 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.