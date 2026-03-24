Dying Light: The Beast: Bringt Hardcore-Modus mit drastischen Änderungen

Eine vertraute Welt wird plötzlich zur echten Herausforderung. Mit dem kommenden Restored Land Update hebt Dying Light: The Beast das Survival-Erlebnis auf ein neues Niveau und stellt Spieler vor ungewohnte Entscheidungen.

Der Start erfolgt am 26. März 2026. Neben der sogenannten Restored Land Edition, die das Hauptspiel samt aller bisherigen Inhalte bündelt, wird das gleichnamige Update auch kostenlos für bestehende Besitzer verfügbar sein. Im Zentrum steht ein Solo-Modus, der bewusst auf maximale Herausforderung ausgelegt ist.

Im Gegensatz zum gewohnten Spielfluss wird die offene Welt von Castor Woods persistent gestaltet. Einmal besiegte Zombies kehren nicht zurück – doch dieser Vorteil hat seinen Preis. Auch Ressourcen, Loot und Aktivitäten wie Konvois oder Dark Zones stehen nur einmal zur Verfügung und verschwinden dauerhaft nach Abschluss.

Damit verschiebt sich der Fokus deutlich in Richtung Planung und Vorsicht. Vorräte sind begrenzt, Händler verlangen höhere Preise und selbst grundlegende Mechaniken werden verschärft. Hunger spielt eine größere Rolle, während auch die Taschenlampe aktiv verwaltet werden muss, da Batterien verbraucht und ersetzt werden müssen.

Für besonders risikofreudige Spieler steht zusätzlich ein One-Life-Modus bereit. Ein einziger Tod beendet den Durchlauf und zwingt dazu, von vorn zu beginnen. Dieser Ansatz unterstreicht den Anspruch, ein kompromissloses Survival-Erlebnis zu schaffen.

Wer sich dieser Herausforderung stellt und einen Durchlauf erfolgreich abschließt, kann exklusive Belohnungen freischalten, darunter besondere Gegenstände und sichtbare Auszeichnungen. Ergänzt wird das Update durch neue Roadkill-Rallies, die temporeiche Herausforderungen bieten und mit einem verstärkten Fahrzeug belohnt werden.

Zusätzlich werden neue Erfolge, Missionen und Finisher integriert, während auch die Performance verbessert werden soll. Mit dem Restored Land Update setzt Dying Light The Beast auf eine deutlich intensivere Spielerfahrung, die jeden Fehler spürbar macht und langfristige Konsequenzen in den Mittelpunkt stellt.