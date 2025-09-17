Dying Light: The Beast: Dankeschön-Geschenk für Vorbesteller

Letzte Woche gab Techland bekannt, dass sich bereits mehr als eine Million Spieler ihr Exemplar von Dying Light: The Beast gesichert haben. Man versprach daraufhin eine besondere Überraschung, um diesen Meilenstein zu feiern, und nun ist es an der Zeit, sie zu enthüllen.

Als Dankeschön an die Community erhalten alle, die bereits dabei sind – und alle, die vor dem Launch dazukommen – zusätzlich zum „Hero of Harran“-Bundle den APEX-Car-Skin mit einem auffälligen, im Dunkeln leuchtenden Design, das jede Fahrt durch Castor Woods zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Das „Hero of Harran“-Bundle wird ab dem Launch erhältlich sein, der APEX-Car-Skin ab dem 20. September.

Aber das ist noch nicht alles! Spieler, die vor der Veröffentlichung dem Spiel dazustoßen, erhalten außerdem einen ganz besonderen Bonus: den exklusiven Kyle Crane-Skin, inspiriert von seinem ikonischen Look aus dem Original-Dying Light.

Dieser Tribut wird vor dem Launch enthüllt und kurz nach Veröffentlichung des Spiels freigeschaltet.