Dying Light: The Beast: Der Baron zeigt sich, Release im Sommer 2025

Der neue Trailer für Dying Light: The Beast gibt Einblicke in das neue immersive Gameplay. In der realistischen, detailverliebten Open World finden sich die unterschiedlichsten Gebiete, die nur darauf warten, erkundet zu werden. Das postapokalyptische Castor Woods erwacht mit den dynamischen Wetterveränderungen zum Leben, was man insbesondere in den Sümpfen – einem neuen Gebiet, das im Trailer gezeigt wird – sehen und spüren kann.

Die beliebte und realistische Parkourmechanik, umfassende Freiheit in den Bewegungen und die abwechslungsreichen Geländearten machen die intensiven Kämpfe noch aufregender.

Im Labor des Barons gibt es nicht nur neue Bedrohungen, die eine beklemmende Horroratmosphäre schaffen, sondern auch einen kurzen Blick auf die neuen Befallenen, die der Baron als Soldaten einsetzt. Seid vorsichtig, denn mit dem Tag-Nacht-Zyklus lauern immer neue Gefahren und ehe man sich versieht, endet man bei Sonnenuntergang alleine mitten im Wald.

„Das Spiel wurde in weniger als 10 Wochen auf über 1 Million Wunschlisten gesetzt, was die unglaubliche Unterstützung unserer Community zeigt. Daher freuen wir uns, die Veröffentlichung von Dying Light: The Beast für den Sommer 2025 ankündigen zu dürfen. Das Spiel wird auf PC, PlayStation und Xbox erscheinen.“

Es ist ein erster Eindruck vom Baron: einem gefühllosen und berechnenden, aber durchaus brillanten Wissenschaftler.

Die größte Bedrohung, der Kyle Crane jemals begegnet ist – der Mann, der mehr als ein Jahrzehnt gnadenlos an ihm experimentiert hat. Sein richtiger Name ist Marius Fischer und er ist der letzte Nachkomme einer vornehmen Dynastie in der Pharmaindustrie aus Castor Woods.

In seinen Augen sind die verbliebenen Menschen und Überlebenden des Ausbruchs schwach, wodurch es sein moralisches Recht und seine oberste Pflicht sind, die Ordnung wiederherzustellen. Deswegen experimentiert er mit bösartigen Virusvarianten und arbeitet an seinem großen Plan, in dem selbst Kyle Crane nur ein kleines Puzzlestück ist.

Dabei bereitet ihm das Leid seiner Versuchsobjekte keine Freude, aber es ist trotzdem nur eine notwendige und nebensächliche Begleiterscheinung für den Erfolg seines Projekts. Schließlich heiligt der Zweck alle Mittel.

Hautnah erleben die Spieler die Qualen, die Kyle Crane 13 lange Jahre erlitten hat. Das erklärt auch, warum sein Rachedurst so intensiv ist. Doch seinen niederen Instinkten zu folgen, könnte Kyle auf einen gefährlichen Weg führen, da er nun außergewöhnliche Kräfte wie eine Bestie besitzt. Wenn er sie ohne Rücksicht einsetzt, könnte er zu genau so einem Monster werden, das er verabscheut.

Und da es um das Schicksal der Überlebenden und Gruppierungen im Tal von Castor Woods geht, steht mehr auf dem Spiel denn je. Kyle entscheidet sich, für das Überleben der Menschen zu kämpfen, die sich auf ihn verlassen, und hält seine innere Bestie unter Kontrolle, damit sie ihn nicht überwältigt. Bis jetzt.