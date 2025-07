Dying Light: The Beast: Eine der dichtesten Open-Worlds überhaupt

Kaum überraschend werden Spieler auch im kommenden Zombie-Titel Dying Light: The Beast eine frei erkundbare Open-World vorfinden.

Laut Franchise-Director Tymon Smektala soll es sich dabei um eine der dichtesten Open-Worlds überhaupt handeln. Man sei mit dem Ziel an die Sache herangegangen, eine Welt zu erschaffen, die Spieler zu jeder Zeit beschäftige.

Dabei sei nicht die Größe der Welt entscheidend, sondern vielmehr der Spaß beim Erkunden dieser. Auch die Authentizität spiele eine große Rolle, so Smektala gegenüber GamesRadar:

„Bei offenen Welten geht es nicht um die Größe. Es geht um das Gefühl, dort zu sein. Wir können also eine offene Welt erschaffen, die vielleicht nicht so umfangreich ist, aber wenn sie handgemacht ist und sich real anfühlt, ist die Zufriedenheit des Spielers, in dieser Welt zu sein, viel größer.“