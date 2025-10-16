Dying Light: The Beast: Elfwöchige Roadmap folgt der Bestie

Techland kündigt die bevorstehende 11-Wochen-Roadmap für Dying Light: The Beast an und lädt die Spieler ein, dem Ruf der Bestie zu folgen.

Techland hat die Roadmap für die ersten 11 Wochen nach der Veröffentlichung von Dying Light: The Beast vorgestellt, die neue Inhalte, häufig nachgefragte Features und eine globale Community-Initiative namens „Call of the Beast” umfasst.

Roadmap für die ersten 11 Wochen

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Dying Light: The Beast und der begeisterten Resonanz der Spieler beginnt für Techland nun die nächste Phase der Unterstützung nach der Veröffentlichung.

In den kommenden Wochen können sich die Spieler auf eine Reihe von Updates freuen, die sich auf die Wiederspielbarkeit und die Tiefe des Endspiels konzentrieren, darunter das mit Spannung erwartete New Game+, Legend Levels und Nightmare Schwierigkeit.

Die Roadmap bringt außerdem neue Waffenexekutionen, Ray-Tracing-Unterstützung auf dem PC, eine spannende Zusammenarbeit mit PUBG Mobile und noch mehr Überraschungen!

Call of the Beast

Techland hat Call of the Beast angekündigt, eine globale Community-Initiative, die Spieler von Dying Light: The Beast dazu einlädt, sich zusammenzuschließen und gemeinsam ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Die Veranstaltung beginnt am 16. Oktober und läuft bis zum 7. Januar 2026. Dabei werden jeden Donnerstag neue Herausforderungen und exklusive Belohnungen vorgestellt, insgesamt über einen Zeitraum von 11 Wochen.

Während der gesamten Kampagne werden Spieler auf der ganzen Welt wöchentliche Ziele angehen, die Teamwork, Ausdauer und die Kraft der Dying Light-Community feiern. Jede Herausforderung bietet exklusive Belohnungen, die direkt im Spiel-Inventar der Teilnehmer erscheinen, sobald die Ziele erreicht sind.

Von neuen Waffen bis hin zu einzigartigen Fahrzeug-Skins – jede Woche bringt neue Überraschungen und Gründe, den gemeinsamen Erfolg der Community zu feiern. Um die wöchentlichen Belohnungen zu erhalten, müssen die Spieler zu dem Ziel der jeweiligen Woche beitragen.

Wenn die Community zusammenhält und mindestens 17 der 22 Ziele erreicht, wird eine geheime legendäre Belohnung freigeschaltet, die die Spieler am Ende des Events erhalten. Wenn die Community außerdem 20 Ziele erreicht, erhalten alle, die an mindestens einer Herausforderung teilgenommen haben, alle Belohnungen, unabhängig davon, wann sie mit Call of the Beast begonnen haben!

Es ist ganz einfach, Teil des Beast-Packs zu werden. Mit gemeinsamer Anstrengung kann jeder Spieler sich der Herausforderung stellen, seine Stärke unter Beweis stellen, das Unmögliche möglich machen und 22 exklusive Belohnungen ergattern.

Um mehr über die Herausforderung der Woche und ihre Belohnungen, den Fortschritt der Community und weitere Informationen zu Call of the Beast zu erfahren, können Spieler die spezielle Seite auf Dying Light Outpost besuchen.

Mit Call of the Beast feiert Techland weiterhin seine globale Spielergemeinschaft und fördert die Zusammenarbeit und den freundschaftlichen Wettbewerb unter den Fans von Dying Light. Die erste Herausforderung startet am Donnerstag, dem 16. Oktober.