Dying Light: The Beast: Entwickler möchte alle 3 bis 4 Jahre ein Spiel veröffentlichen

Im kommenden August steht die Veröffentlichung von Dying Light: The Beast an, dem dritten Teil der beliebten Survival-Horrorreihe des polnischen Entwicklerstudios Techland.

Ursprünglich als DLC für Dying Light 2 Stay Human geplant, entwickelte sich The Beast mit der Zeit zu einem vollwertigen Spielerlebnis, welches seinen Vorgängern in nichts nachstehen soll.

Statt wie bei den ersten beiden Ablegern jeweils sieben Jahre, betrug die Entwicklungszeit diesmal nur vier Jahre. Ein Zyklus, den man für die Zukunft gerne beibehalten würde, wie Franchise Director Tymon Smektała im Interview mit WCCFTech erklärt:

„Ich verstehe, warum einige Spieler denken könnten, ‚oh, es hat als kleine Sache angefangen und jetzt verlangen sie den vollen Preis, sie wollen es einfach als das nächste Spiel verkaufen.‘ Aber das ist es tatsächlich, es ist die Rückkehr von Kyle Crane. Die Kampagne ist mit den vorherigen Spielen vergleichbar, und ich denke, es ist wirklich das beste Dying Light-Spiel, das wir je gemacht haben. Eines Tages wurde uns klar, dass wir ein neues Spiel in den Händen hielten.“

„Diese Erkenntnis ist auch etwas, das wir als Entwickler gerne übernehmen würden“, erklärt Smektała in Bezug auf die Entwicklungszeit. „Denn sowohl Dying Light 1 als auch 2 haben sieben Jahre Entwicklungszeit in Anspruch genommen. Wir denken, dass wir mit einem etwas anderen Ansatz, mit einem größeren Fokus, Spiele häufiger veröffentlichen können. Wir haben wahrscheinlich einen drei- oder vierjährigen Zyklus vor Augen, und ich denke, dass Dying Light: The Beast der erste Schritt in diese Richtung ist.“