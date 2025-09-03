Dying Light: The Beast: Entwicklervideo über die Reise von Kyle Crane

Zu den Neuveröffentlichungen in diesem Monat zählt auch Techlands Dying Light: The Beast. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Kyle Crane, der nach jahrelangen Experimenten die Flucht gelang und nun auf dem schmalen Grat zwischen Mensch und Zombie wandelt.
Ein neues Entwicklertagebuch wirft jetzt einen Blick hinter die Kulissen von des Spiels. Es beleuchtet die Entwicklung des Protagonisten sowie die emotionalen Herausforderungen, die mit der Umsetzung seiner Geschichte verbunden waren.
Dying Light: The Beast ist ab dem 19. September für Xbox Series X|S erhältlich.
3 Kommentare
Ob dann Teil 2 bald in den Gamepass kommt?
Wäre auf jeden Fall ganz cool 👍, nur wie kommst du darauf ?
Im Sale nehme ich es mit aber nicht die deutsche Fassung sicher ist sicher