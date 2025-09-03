Dying Light: The Beast: Entwicklervideo über die Reise von Kyle Crane

Erfahrt mehr über die Reise von Kyle Crane in diesem Entwicklervideo zu Dying Light: The Beast.

Zu den Neuveröffentlichungen in diesem Monat zählt auch Techlands Dying Light: The Beast. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Kyle Crane, der nach jahrelangen Experimenten die Flucht gelang und nun auf dem schmalen Grat zwischen Mensch und Zombie wandelt.

Ein neues Entwicklertagebuch wirft jetzt einen Blick hinter die Kulissen von des Spiels. Es beleuchtet die Entwicklung des Protagonisten sowie die emotionalen Herausforderungen, die mit der Umsetzung seiner Geschichte verbunden waren.

Dying Light: The Beast ist ab dem 19. September für Xbox Series X|S erhältlich.