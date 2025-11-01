Dying Light: The Beast: Erste Details zum PUBG Mobile Crossover

Techland enthüllt Details zu einem Crossover-Event zwischen Suvival-Stil mit Dying Light:The Beast und PUBG MOBILE.

Techland kündigt voller Freude das erste Crossover für Dying Light: The Beast an – zwei kultige Survival-Franchises verbinden sich.

Dying Light:The Beast kombiniert seinen unvergleichlichen Horror mit der aufregenden Battle-Royale-Action von PUBG MOBILE. Spieler können sich nun in eine brandneue Quest stürzen, um Luftlieferungen kämpfen und die berühmte Gusseisen-Bratpfanne als ihre Lieblingswaffe beanspruchen.

Um das Abenteuer zu beginnen, müsst ihr die Quest „Bratpfanne“ über den Dying-Light-Außenposten aktivieren (scanne den QR-Code auf der Werbegrafik).

Dadurch wird nicht nur die Quest freigeschaltet, sondern alle teilnehmenden Spieler erhalten auch den exklusiven Fahrzeugskin „Luftlieferungssucher“, der bereits im Versteck im Spiel wartet. Die Mission „Bratpfanne“ beginnt mit einem mysteriösen Funkruf, der die Bewohner von Castor Woods vor dir – Kyle Crane – warnt.

Im Laufe der Quest erkunden die Spieler verschiedene Orte in Castor Woods und versuchen, die Luftlieferung vor den Truppen des Barons zu erreichen. Natürlich warten auf dem Weg dorthin viele Überraschungen – und am Ende gibt es einige tolle Belohnungen.

Wer überlebt und die Quest abschließt, erhält als Belohnung zahlreiche Gegenstände aus PUBG MOBILE. Von der legendären Bratpfanne und dem brutalen Metallschläger der Franchise bis hin zum neuen Markierter Mann-Outfit. Jede Belohnung führt zu einem verbesserten Gameplay.

Mit individuellen Ausrüstungsgegenständen ausgestattet, erhalten Spieler mehr EP, erzielen tödlichere Kopfschüsse und erhöhen den Schaden ihrer Feuerwaffen. Durch das Anbringen des Kampf-Schlüsselanhängers an einer beliebigen Waffe können Spieler außerdem ihre Kampfeffizienz verbessern und die Wucht ihrer Angriffe erhöhen.

Das Crossover-Event „Dying Light: The Beast x PUBG MOBILE“ findet bis zum 21. November 2025 statt.