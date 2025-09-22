Dying Light: The Beast: Grafikvergleich mit PlayStation 5 Pro und Xbox Series X/S

Das neue Dying Light: The Beast bietet auf allen Plattformen unterschiedliche Grafikmodi, mit Ausnahme der Xbox Series S. Während PS5, PS5 Pro und Xbox Series X zwischen Performance- und Qualitätsmodus wählen lassen, läuft das Spiel auf der Xbox Series S ausschließlich mit 30fps.
Im Performance-Modus werden Auflösung sowie einige Details wie Schatten, Beleuchtung und Level of Detail reduziert, um flüssigeres Gameplay zu ermöglichen. Die Xbox Series S verzichtet zusätzlich auf hochwertige Schatten, Reflexionen und globale Beleuchtung, wobei die Abstriche im direkten Vergleich weniger drastisch ausfallen. Insgesamt zeigt sich das Spiel auf allen Konsolen technisch solide, mit keinen gravierenden Unterschieden in der Grafikdarstellung abseits der reduzierten internen Auflösung.
Der größte Vorteil der PS5 Pro liegt in ihrer etwas höheren Auflösung, die für ein klareres Bild sorgt, während die Unterschiede zwischen PS5 und Xbox Series X nur gering ausfallen. Damit liefert Dying Light: The Beast auf jeder Plattform ein starkes Spielerlebnis, bei dem die Performance-Optionen je nach Konsole variieren.
Spiele es mit einem Freund im Coop. Macht absolut Bock.
Und wieder ist man mit der Series X Version bestens bedient da die Plattformen wenige Unterschiede aufweisen🙂
Hier liefert die Pro Mal wieder ab, ist ja auch die stärkste Konsole der Welt
Ja, bisschen mehr Auflösung. Statt 540p hat sie eine 576p Auflösung. Wow, liefert mal wieder voll ab, nicht. Bleibt eine nutzlose Konsole 😜
Eine laute Konsole die, die Pro mit schwachem Komponente verbaut ist. Wärend die Series X wie ein Kätzchen schnurrt. 😂😂
Absolut🤣🤣🤣
Meine läuft Day One wie am Schnürchen. Habe ja die Beleuchtung ausgeschaltet und die ist so leise das ich nicht merke ob es aus oder an ist.
Aber für einen Lacher ist der Typ immer gut mit seinen Kommentaren🤣🤣🤣
Nicht für Sony, haben die Käufer damals schön abgezockt.
Für die Pixel Zähler auf dem Papier ist das viel. Aber Werte seine Kommentare eh nur als komplette Provokation. Wir werden auf der Xbox dennoch mehr unseren Spass haben. Lassen wir Mal die Pixel Zähler ihre Freude
Die haben nur Freude in Foren zu trollen und auf Twitter Müll zu posten 💩.
Sarkasmus am Montagmorgen: Starke Leistung.
Wenn man sonst nichts hat, kommt man mit solchen Lappalien 🙃.
Nur reine Provokationen nur noch von den blauen was anderes kommt nicht mehr. Und wenn mal was sinnvolles kommt ist es eh ki generiert
Ich bleibe bei meiner Theorie, das sind bestimmt KI Bots, die hier einzig zu dem Zweck existieren, Unruhe zu stiften bzw. Werbung für PS zu machen.
Da man relativ schnell unterwegs ist, sieht man mMn keine wirklichen unterschiede.
Die Auflösung lässt schon zu wünschen übrig. Vor allem auf der Pro.
Macht für mich jetzt nicht den großen unterschied,dass wichtigste ist doch das es auf beiden Konsolen ohne Probleme läuft.
Supi, dann brauch ich das Spiel auf meiner Series S gar nicht erst spielen bei der Auflösung. Und dann noch mit 30 FPS. Auf gar keinen Fall.
Sieht auf jeder konsole gut aus 🙂
Wenn es bei allen mies ist, dann ist es bei allein gleich gut 😀
Keine Unterschiede zwischen PS5/Pro und Series X zu sehen, immer dasselbe 😪.
Im Performance mode
Upscale AUF 1080p
Bzw auf der Pro AUF 1440p
Das geht ja mal gar nicht.
Besonders bei der angestaubten Optik.
Kein RT zu Release – ein Unding