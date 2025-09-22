Dying Light: The Beast: Grafikvergleich mit PlayStation 5 Pro und Xbox Series X/S

Das neue Dying Light: The Beast bietet auf allen Plattformen unterschiedliche Grafikmodi, mit Ausnahme der Xbox Series S. Während PS5, PS5 Pro und Xbox Series X zwischen Performance- und Qualitätsmodus wählen lassen, läuft das Spiel auf der Xbox Series S ausschließlich mit 30fps.

Im Performance-Modus werden Auflösung sowie einige Details wie Schatten, Beleuchtung und Level of Detail reduziert, um flüssigeres Gameplay zu ermöglichen. Die Xbox Series S verzichtet zusätzlich auf hochwertige Schatten, Reflexionen und globale Beleuchtung, wobei die Abstriche im direkten Vergleich weniger drastisch ausfallen. Insgesamt zeigt sich das Spiel auf allen Konsolen technisch solide, mit keinen gravierenden Unterschieden in der Grafikdarstellung abseits der reduzierten internen Auflösung.

Der größte Vorteil der PS5 Pro liegt in ihrer etwas höheren Auflösung, die für ein klareres Bild sorgt, während die Unterschiede zwischen PS5 und Xbox Series X nur gering ausfallen. Damit liefert Dying Light: The Beast auf jeder Plattform ein starkes Spielerlebnis, bei dem die Performance-Optionen je nach Konsole variieren.