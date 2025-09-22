Dying Light: The Beast: Grafikvergleich mit PlayStation 5 Pro und Xbox Series X/S

22 Autor: , in News / Dying Light: The Beast
Image: Techland

So schlägt sich Dying Light: The Beast grafisch auf PlayStation 5, PS5 Pro und Xbox Series X/S.

Das neue Dying Light: The Beast bietet auf allen Plattformen unterschiedliche Grafikmodi, mit Ausnahme der Xbox Series S. Während PS5, PS5 Pro und Xbox Series X zwischen Performance- und Qualitätsmodus wählen lassen, läuft das Spiel auf der Xbox Series S ausschließlich mit 30fps.

Im Performance-Modus werden Auflösung sowie einige Details wie Schatten, Beleuchtung und Level of Detail reduziert, um flüssigeres Gameplay zu ermöglichen. Die Xbox Series S verzichtet zusätzlich auf hochwertige Schatten, Reflexionen und globale Beleuchtung, wobei die Abstriche im direkten Vergleich weniger drastisch ausfallen. Insgesamt zeigt sich das Spiel auf allen Konsolen technisch solide, mit keinen gravierenden Unterschieden in der Grafikdarstellung abseits der reduzierten internen Auflösung.

Der größte Vorteil der PS5 Pro liegt in ihrer etwas höheren Auflösung, die für ein klareres Bild sorgt, während die Unterschiede zwischen PS5 und Xbox Series X nur gering ausfallen. Damit liefert Dying Light: The Beast auf jeder Plattform ein starkes Spielerlebnis, bei dem die Performance-Optionen je nach Konsole variieren.

22 Kommentare Added

  2. Robilein 1155670 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.09.2025 - 10:08 Uhr

    Und wieder ist man mit der Series X Version bestens bedient da die Plattformen wenige Unterschiede aufweisen🙂

    3
      • Robilein 1155670 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.09.2025 - 10:30 Uhr
        Antwort auf Kentducky

        Ja, bisschen mehr Auflösung. Statt 540p hat sie eine 576p Auflösung. Wow, liefert mal wieder voll ab, nicht. Bleibt eine nutzlose Konsole 😜

        8
        • Sevalot 3280 XP Beginner Level 2 | 22.09.2025 - 10:55 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Eine laute Konsole die, die Pro mit schwachem Komponente verbaut ist. Wärend die Series X wie ein Kätzchen schnurrt. 😂😂

          3
          • Robilein 1155670 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.09.2025 - 11:41 Uhr
            Antwort auf Sevalot

            Absolut🤣🤣🤣

            Meine läuft Day One wie am Schnürchen. Habe ja die Beleuchtung ausgeschaltet und die ist so leise das ich nicht merke ob es aus oder an ist.

            Aber für einen Lacher ist der Typ immer gut mit seinen Kommentaren🤣🤣🤣

            0
        • DanSanAliaMi 55940 XP Nachwuchsadmin 7+ | 22.09.2025 - 11:52 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Für die Pixel Zähler auf dem Papier ist das viel. Aber Werte seine Kommentare eh nur als komplette Provokation. Wir werden auf der Xbox dennoch mehr unseren Spass haben. Lassen wir Mal die Pixel Zähler ihre Freude

          1
        • DanSanAliaMi 55940 XP Nachwuchsadmin 7+ | 22.09.2025 - 11:53 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Nur reine Provokationen nur noch von den blauen was anderes kommt nicht mehr. Und wenn mal was sinnvolles kommt ist es eh ki generiert

          1
          • Katanameister 201900 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.09.2025 - 12:13 Uhr
            Antwort auf DanSanAliaMi

            Ich bleibe bei meiner Theorie, das sind bestimmt KI Bots, die hier einzig zu dem Zweck existieren, Unruhe zu stiften bzw. Werbung für PS zu machen.

            0
  3. Drakeline6 170335 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 22.09.2025 - 10:29 Uhr

    Da man relativ schnell unterwegs ist, sieht man mMn keine wirklichen unterschiede.

    0
  4. Evilski 33140 XP Bobby Car Schüler | 22.09.2025 - 11:10 Uhr

    Die Auflösung lässt schon zu wünschen übrig. Vor allem auf der Pro.

    0
  5. ShadowTerror90 51530 XP Nachwuchsadmin 5+ | 22.09.2025 - 11:12 Uhr

    Macht für mich jetzt nicht den großen unterschied,dass wichtigste ist doch das es auf beiden Konsolen ohne Probleme läuft.

    0
  6. hotjoe1970 3940 XP Beginner Level 2 | 22.09.2025 - 11:13 Uhr

    Supi, dann brauch ich das Spiel auf meiner Series S gar nicht erst spielen bei der Auflösung. Und dann noch mit 30 FPS. Auf gar keinen Fall.

    0
  8. Katanameister 201900 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.09.2025 - 11:40 Uhr

    Keine Unterschiede zwischen PS5/Pro und Series X zu sehen, immer dasselbe 😪.

    0
  9. CodeX 31705 XP Bobby Car Bewunderer | 22.09.2025 - 11:54 Uhr

    Im Performance mode
    Upscale AUF 1080p
    Bzw auf der Pro AUF 1440p
    Das geht ja mal gar nicht.
    Besonders bei der angestaubten Optik.

    0

