Dying Light: The Beast: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation

Dying Light: The Beast zeigt im aktuellen Technik-Review von Digital Foundry, dass die hauseigene C-Engine auch auf den aktuellen Konsolen eine stabile Leistung liefert.
Besonders hervorgehoben wird die verbesserte Darstellung von brutalen Dismemberment-Physiksystemen und das nahtlose Open-World-Erlebnis, das die Spieler in eine detailreiche und dynamische Umgebung eintauchen lässt.
Die PS5 Pro steht dabei im Mittelpunkt, da Entwickler Techland spezielle Pro-Upgrades versprochen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Vorteil vor allem in der Bildqualität, die gegenüber der Standard-PS5 und der Xbox Series X sichtbar optimiert wurde. Die Bildschärfe und Klarheit profitieren deutlich, während die Performance in unterschiedlichen Modi getestet wurde.
Das Video zeigt, dass sowohl im 120Hz Performance-Modus als auch im 30FPS Quality-Modus stabile Bildraten erreicht werden.
Auch die Xbox Series S liefert solide Ergebnisse, wobei hier die Einschränkungen der Hardware naturgemäß spürbar sind. Insgesamt bietet Dying Light: The Beast auf allen Plattformen ein flüssiges Spielerlebnis, wobei die PS5 Pro durch ihre Bildqualität heraussticht.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
🍿
Faszinierend wie nur ein Bild tausend Worte sagen kann😂😂😂
🤣🤣Futter für die Hühner
Ja, das Popcorn braucht man hier.😁
Wird ein Sale Titel.
Zudem ein Österreich import.
Die deutsche Version ist mir zu stark geschnitten.
Es ist immer dasselbe, man sieht so gut wie keine Unterschiede.
Steht deutliche Unterschiede. Erkenne nichts. Werde es auf der Xbox spielen wo auch sonst.
Und jetzt stell dir mal vor, du hättest dieses Teil dreimal gekauft 😆💩.
😂sind ja dann 12k Auflösung.
Ich finde es super das Techland die Xbox Series S Version so gut optimiert hat. Am Ende wieder ein recht ähnliches Erlebnis auf allen Plattformen mit wenig Unterschieden. Mit der Series X Version ist man bestens beraten 💚💚💚
Das stimmt die Series S performt wirklich gut im Verhältnis zu anderen spielen.
Ja, der kleine Toaster ist schon ein feines Stück Technik. Und ich finde ja solange Playstation 4, Xbox One und Switch mitgezogen werden sollte man nicht über die Konsole meckern.
Da geb ich dir recht. Werde mir aber die PC Version holen.
Wie ist denn so die ungefähre Spielzeit bei DL: The Beast? Ohne 100%
Manche Habens ja schon durch und komplettiert
Die PC Version ist die einzige ungekürzte Version, verstehe dich schon. Laut How Long to Beat 25 Stunden für die Kampagne, ca. 50 für die completion.
Der Hauptgrund ist eigentlich, dass es Minimum 10,- billiger ist. Auf Konsole könnte ich mir auch die PEGI Version aus AUT kaufen und würde ich sogar machen, wenn die billiger wäre. PC bietet beides, billiger und uncut.
Auf HowLongToBeat ist nicht immer Verlass, deshalb die Frage in die Runde aber trotzdem vielen Dank dafür
Kein Ding🙂
Ach also ist die österreichische Version uncut? Weil wenn’s so ist kaufe ich es mir und lade es über den österreichischen Store.
Ich denke es mal. War bei den anderen beiden Teilen doch auch so. Teil 1 kannste ja garnicht digital kaufen im deutschen MS Store
Scheint ja gut optimiert zu sein für die Pro.
Und wieder ein Game dass, so fern man die beste Qualität auf den Konsolen erleben will, auf der Pro gespielt werden muss. 👍