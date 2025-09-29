Dying Light: The Beast: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation

19 Autor: , in News / Dying Light: The Beast
Image: Techland

Dying Light: The Beast überzeugt mit solider Performance auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X|S.

Dying Light: The Beast zeigt im aktuellen Technik-Review von Digital Foundry, dass die hauseigene C-Engine auch auf den aktuellen Konsolen eine stabile Leistung liefert.

Besonders hervorgehoben wird die verbesserte Darstellung von brutalen Dismemberment-Physiksystemen und das nahtlose Open-World-Erlebnis, das die Spieler in eine detailreiche und dynamische Umgebung eintauchen lässt.

Die PS5 Pro steht dabei im Mittelpunkt, da Entwickler Techland spezielle Pro-Upgrades versprochen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Vorteil vor allem in der Bildqualität, die gegenüber der Standard-PS5 und der Xbox Series X sichtbar optimiert wurde. Die Bildschärfe und Klarheit profitieren deutlich, während die Performance in unterschiedlichen Modi getestet wurde.

Das Video zeigt, dass sowohl im 120Hz Performance-Modus als auch im 30FPS Quality-Modus stabile Bildraten erreicht werden.

Auch die Xbox Series S liefert solide Ergebnisse, wobei hier die Einschränkungen der Hardware naturgemäß spürbar sind. Insgesamt bietet Dying Light: The Beast auf allen Plattformen ein flüssiges Spielerlebnis, wobei die PS5 Pro durch ihre Bildqualität heraussticht.

19 Kommentare Added

  2. Drakeline6 171355 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 29.09.2025 - 07:07 Uhr

    Wird ein Sale Titel.
    Zudem ein Österreich import.
    Die deutsche Version ist mir zu stark geschnitten.

  4. DanSanAliaMi 57120 XP Nachwuchsadmin 7+ | 29.09.2025 - 07:13 Uhr

    Steht deutliche Unterschiede. Erkenne nichts. Werde es auf der Xbox spielen wo auch sonst.

  5. Robilein 1158890 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.09.2025 - 07:18 Uhr

    Ich finde es super das Techland die Xbox Series S Version so gut optimiert hat. Am Ende wieder ein recht ähnliches Erlebnis auf allen Plattformen mit wenig Unterschieden. Mit der Series X Version ist man bestens beraten 💚💚💚

      • Robilein 1158890 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.09.2025 - 09:38 Uhr
        Antwort auf Teddofryo

        Ja, der kleine Toaster ist schon ein feines Stück Technik. Und ich finde ja solange Playstation 4, Xbox One und Switch mitgezogen werden sollte man nicht über die Konsole meckern.

    • BenjaminButton 5720 XP Beginner Level 3 | 29.09.2025 - 08:48 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Da geb ich dir recht. Werde mir aber die PC Version holen.
      Wie ist denn so die ungefähre Spielzeit bei DL: The Beast? Ohne 100%
      Manche Habens ja schon durch und komplettiert

      • Robilein 1158890 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.09.2025 - 09:20 Uhr
        Antwort auf BenjaminButton

        Die PC Version ist die einzige ungekürzte Version, verstehe dich schon. Laut How Long to Beat 25 Stunden für die Kampagne, ca. 50 für die completion.

        • BenjaminButton 5720 XP Beginner Level 3 | 29.09.2025 - 09:32 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Der Hauptgrund ist eigentlich, dass es Minimum 10,- billiger ist. Auf Konsole könnte ich mir auch die PEGI Version aus AUT kaufen und würde ich sogar machen, wenn die billiger wäre. PC bietet beides, billiger und uncut.
          Auf HowLongToBeat ist nicht immer Verlass, deshalb die Frage in die Runde aber trotzdem vielen Dank dafür

          • Robilein 1158890 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.09.2025 - 09:39 Uhr
            Antwort auf BenjaminButton

            Kein Ding🙂

            Ach also ist die österreichische Version uncut? Weil wenn’s so ist kaufe ich es mir und lade es über den österreichischen Store.

            • BenjaminButton 5720 XP Beginner Level 3 | 29.09.2025 - 09:46 Uhr
              Antwort auf Robilein

              Ich denke es mal. War bei den anderen beiden Teilen doch auch so. Teil 1 kannste ja garnicht digital kaufen im deutschen MS Store

  7. faktencheck 130900 XP Elite-at-Arms Bronze | 29.09.2025 - 09:34 Uhr

    Und wieder ein Game dass, so fern man die beste Qualität auf den Konsolen erleben will, auf der Pro gespielt werden muss. 👍

Hinterlasse eine Antwort