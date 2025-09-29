Dying Light: The Beast: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation

Dying Light: The Beast überzeugt mit solider Performance auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X|S.

Dying Light: The Beast zeigt im aktuellen Technik-Review von Digital Foundry, dass die hauseigene C-Engine auch auf den aktuellen Konsolen eine stabile Leistung liefert.

Besonders hervorgehoben wird die verbesserte Darstellung von brutalen Dismemberment-Physiksystemen und das nahtlose Open-World-Erlebnis, das die Spieler in eine detailreiche und dynamische Umgebung eintauchen lässt.

Die PS5 Pro steht dabei im Mittelpunkt, da Entwickler Techland spezielle Pro-Upgrades versprochen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Vorteil vor allem in der Bildqualität, die gegenüber der Standard-PS5 und der Xbox Series X sichtbar optimiert wurde. Die Bildschärfe und Klarheit profitieren deutlich, während die Performance in unterschiedlichen Modi getestet wurde.

Das Video zeigt, dass sowohl im 120Hz Performance-Modus als auch im 30FPS Quality-Modus stabile Bildraten erreicht werden.

Auch die Xbox Series S liefert solide Ergebnisse, wobei hier die Einschränkungen der Hardware naturgemäß spürbar sind. Insgesamt bietet Dying Light: The Beast auf allen Plattformen ein flüssiges Spielerlebnis, wobei die PS5 Pro durch ihre Bildqualität heraussticht.