Dying Light: The Beast: Größtes Update mit besserer Grafik, New Game+, Legend-Levels und mehr

Techland veröffentlicht das größte Update für Dying Light: The Beast mit New Game+, Legend-Levels, Raytracing und mehr.

Techland veröffentlicht das bislang größte und bedeutendste Update für Dying Light: The Beast. Update 1.4 bietet spannende neue Inhalte, Raytracing und über 400 Verbesserungen und Fehlerbehebungen in den Bereichen Gameplay, Bewegung, Kampf, Koop-Modus, Audio und Leistung, wodurch das Spiel noch immersiver wird und seine Position als führendes Open-World-Survival-Horror-Erlebnis weiter ausbaut.

Dieses über 40 Stunden lange Survival-Horror-Abenteuer bietet mit der Einführung von New Game+ nun noch mehr Spielmöglichkeiten. Spieler können Kyles Geschichte erneut spielen und dabei alle Ausrüstungsgegenstände, Waffen und Charakterfortschritte aus ihrem ersten Durchgang beibehalten.

Die Schwierigkeit der Gegner wird erhöht, aber dafür erscheinen Waffen und Beute höherer Stufen, die der Herausforderung gerecht werden. „New Game+“ kann mehrfach wiederholt werden, wobei jeder abgeschlossene Durchgang den Schwierigkeitsgrad des Spiels weiter erhöht und Zugang zu noch stärkeren und selteneren Waffen sowie zu den härtesten Gegnern in Castor Woods gewährt.

Techland hat den Patch außerdem um Legend Levels erweitert, das klassische Endgame-Fortschrittssystem von Dying Light, das Charaktere über den Haupt-Fähigkeitenbaum hinaus erweitert. Sobald Spieler Level 15 erreichen, werden alle verdienten XP in Legend XP umgewandelt. Höhere Schwierigkeitsgrade und höhere New Game+ Stufen erhöhen die XP-Gewinne, sodass Spieler umso schneller vorankommen, je mehr sie sich selbst herausfordern.

Jedes Legend Level gewährt Legend Points, die für passive Upgrades wie erhöhte Gesundheit, verbesserte Kampfstatistiken und eine stärkere Beast Mode-Leistung ausgegeben werden können.

Auch die Grafik und die Atmosphäre wurden deutlich verbessert. Ray Tracing auf dem PC sorgt für realistischere Beleuchtung, Schatten und Reflexionen in Dying Light: The Beast, sodass die Spieler die immersive und visuell atemberaubende Welt von Castor Woods mit verbesserter Atmosphäre und Tiefe erleben können.

Darüber hinaus wurden über 70 Grafikprobleme behoben, darunter Texturen, schwebende Objekte, Clipping und falsch ausgerichtete Architektur, was zu einer flüssigeren, reichhaltigeren und visuell beeindruckenderen Welt führt.

Update 1.4 basiert stark auf dem Feedback der Community. Techland hört weiterhin auf seine Spieler, verfeinert das Gameplay und behebt Probleme auf Grundlage ihrer Rückmeldungen, darunter über 200 Probleme mit Parkour und der Navigation in der Umgebung, und liefert gleichzeitig neue Inhalte, die das Survival-Horror-Erlebnis vertiefen und verbessern.

Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt für Spieler, wieder einzusteigen oder ihre Reise zu beginnen. Jeder Spieler, der sich zwischen dem 27. November und dem 2. Dezember einloggt, erhält ein exklusives Geschenk im Spiel – das Bloody Bowie Knife. Vom 27. bis 30. November können alle Spieler außerdem an einem Double-XP-Event teilnehmen.

Dieser Moment bietet bestehenden Spielern die Möglichkeit, alle neuen Inhalte und Belohnungen zu entdecken, während er gleichzeitig Neulingen eine ideale Gelegenheit bietet, das Spiel kennenzulernen, die neuesten Ergänzungen zu erleben, exklusive Boni zu verdienen und Dying Light: The Beast mit einem Rabatt von bis zu 25 % auf allen Plattformen zu erwerben.