Dying Light: The Beast: Hier gibt es 30 Minuten Gameplay im 4K-Video

Schaut euch hier das neue Dying Light: The Beast 30 Minuten Gameplay-Video an!

Kurz nach der Premiere des Gameplay-Trailers zu Dying Light: The Beast beim Summer Game Fest, hat Techland ein 30-minütigen Gameplay-Walkthrough zum am meisten erwarteten Action-Survival-Horror dieses Sommers gezeigt. Spieler erhalten einen ausführlichen Einblick in das, was Dying Light: The Beast so einzigartig macht.

Eine seltene Mischung aus Open World und Survival-Horror, erstklassigem Parkour und Offroad-Fahren und technisch ausgereifter Grafik.

Außerdem wartet ein Einblick in den charakteristischen Tag- und Nachtzyklus, der nicht nur die Optik beeinflusst, sondern das gesamte Gameplay verändert, und einen einzigartigen Helden, der gegen eine Welt voller Zombies kämpft, und gleichzeitig einen intensiven inneren Konflikt zwischen Mensch und Bestie austrägt.