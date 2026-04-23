Dying Light: The Beast: Hotfix 1.6.3 bringt Fast Travel und zahlreiche Fixes

Techland hat für Dying Light: The Beast den Hotfix 1.6.3 für die Restored Land Edition veröffentlicht und damit sowohl neue Funktionen als auch zahlreiche Fehlerbehebungen ins Spiel gebracht.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Einführung von Fast Travel. Spieler können sich nun zwischen freigeschalteten Safe Zones und Hubs bewegen, indem sie mit einer speziellen Karte interagieren, die in entsprechenden Bereichen verfügbar ist.

Zusätzlich wurde eine neue Option in den Survival-Einstellungen hinzugefügt, die Elemente wie Flashlight-Abnutzung und Hungerleiste betrifft. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und kann im Menü individuell aktiviert werden. Außerdem wurden zwei neue Leaderboards eingeführt, um faire Vergleiche in der Restored Land-Variante zu ermöglichen.

Der Patch behebt zudem mehrere Fehler im Gameplay. Dazu zählen Probleme mit Suicider-Explosionen, fehlender Schadensausgabe bei Beast Mode-Aktionen im New Game Plus sowie Bugs bei Quest-Items und Inventar-Situationen.

Auch KI-Verhalten und Umgebungsinteraktionen wurden angepasst, etwa bei Virals und Volatiles, die zuvor durch Fahrzeuge clippen konnten. Zudem wurden Spawn- und Safe-Zone-Verhalten überarbeitet, um das Spielerlebnis stabiler zu gestalten.

Abschließend wurde ein Problem behoben, bei dem Starter-Gear im New Game Plus mehrfach vergeben wurde – dieses kann nun zudem bei Händlern verkauft werden.