Dying Light: The Beast: Hotfix entschärft Hungersystem

Kaum ist das umfangreiche „Restored Lands“-Update veröffentlicht, legt Entwickler Techland direkt nach und liefert ein Hotfix, das gezielt an den Feinjustierungen des Spielerlebnisses ansetzt. Besonders auffällig ist dabei eine spürbare Anpassung an einem der zentralen Überlebensmechaniken.

In Dying Light: The Beast wurde das Hunger-System überarbeitet und deutlich entschärft. Schlafen verbraucht nun weniger Nahrung, während der generelle Hunger langsamer abnimmt. Auch kritische Zustände wie „Sehr hungrig“ und „Ausgehungert“ treten erst später ein, was das Durchhalten in längeren Sessions merklich erleichtert.

Parallel dazu wurde die Versorgungslage angepasst. Händler bieten ab sofort improvisierte Nahrungsriegel an, wodurch sich Engpässe besser überbrücken lassen. Gleichzeitig steigen die Chancen, Stofffetzen und Bandagen aus Gegnern wie Biters und Virals zu erbeuten, was die Überlebensfähigkeit zusätzlich steigert.

Auch beim Fortschrittssystem gibt es Veränderungen. Waffenbaupläne aus DLC-Paketen lassen sich nun bis zur legendären Seltenheit aufwerten, wodurch diese Inhalte langfristig relevanter bleiben.

Inventarprobleme während Zwischensequenzen gehören ebenfalls der Vergangenheit an. Wird eine neue Waffe erhalten und das Inventar ist voll, wandert automatisch der Gegenstand mit der niedrigsten Qualität ins Lager. Sollte auch dort kein Platz mehr sein, wird er stattdessen auf dem Boden abgelegt.

Im Bereich der Herausforderungen und Spielbalance wurden ebenfalls Korrekturen vorgenommen. Bestimmte Erfolge schließen sich nicht länger automatisch ab, wodurch Fortschritt wieder korrekt erspielt werden muss. Nachtverfolgungen wurden zudem angepasst, wobei Verfolgungen der ersten Stufe nun etwas leichter zu entkommen sind.

Hotfix 1.6.1 – Patch Notes Reduced hunger drain when sleeping

Slower overall hunger depletion

“Very Hungry” and “Famished” states now trigger later

Vendors now offer improvised food bars

Weapon Blueprints from DLC bundles can now be upgraded to Legendary rarity

When receiving a new weapon during a cutscene with a full inventory, the lowest-quality weapon is automatically moved to the stash

If both inventory and stash are full, the lowest-quality weapon is dropped on the ground

“Better Be Safe” and “Peace Bringer” achievements no longer auto-complete

Night chases rebalanced – Level 1 chases are now slightly easier to escape

Increased chances to loot rags and bandages from Biters and Virals

Fixed the crossplay connection between Steam and Epic

Fixed the issue with amount of ammo that the Player can loot from ranged human enemies being capped

Fixed the issue with Player dropping equipped weapon after entering Slasher arena

Fixed the issue with hunger meter missing throughout the fight with The Beast

Fixed the issue with Alpha Volatile sometimes not spawning during Chase sequences on Restored

Land

Fixed the issue with “Days Survived” being counted after starting a race

Fixed the issue with Leaderboards sometimes missing

Fixed the issue with message about Restored Area always appearing after loading a save

Fixed the issue with some encounters being unresponsive

Fixed the issue with Items Found values in the Leaderboard section

Fixed the broken Night Cycle after quitting to the main menu during challenge

Fixed a few collisions in new Roadkill Rallies

Fixed the issue with item stacks being incorrectly subtracted while moved to the Stash

Fixed the issue with Player receiving the achievement „Apex Predator“ without killing a Volatile after a cutscene in “One flew over the Volatiles’ nest” mission

Fixed the issue with SFX missing after failing to load a broken save file

Fixed the issue with infinite death loop happening after Player gets out of map/playable area during

Roadkill Rally

Fixed various unresponsive NPC’s while playing in Coop