Dying Light: The Beast: Hotfix entschärft Hungersystem

Kaum ist das umfangreiche „Restored Lands“-Update veröffentlicht, legt Entwickler Techland direkt nach und liefert ein Hotfix, das gezielt an den Feinjustierungen des Spielerlebnisses ansetzt. Besonders auffällig ist dabei eine spürbare Anpassung an einem der zentralen Überlebensmechaniken.
In Dying Light: The Beast wurde das Hunger-System überarbeitet und deutlich entschärft. Schlafen verbraucht nun weniger Nahrung, während der generelle Hunger langsamer abnimmt. Auch kritische Zustände wie „Sehr hungrig“ und „Ausgehungert“ treten erst später ein, was das Durchhalten in längeren Sessions merklich erleichtert.
Parallel dazu wurde die Versorgungslage angepasst. Händler bieten ab sofort improvisierte Nahrungsriegel an, wodurch sich Engpässe besser überbrücken lassen. Gleichzeitig steigen die Chancen, Stofffetzen und Bandagen aus Gegnern wie Biters und Virals zu erbeuten, was die Überlebensfähigkeit zusätzlich steigert.
Auch beim Fortschrittssystem gibt es Veränderungen. Waffenbaupläne aus DLC-Paketen lassen sich nun bis zur legendären Seltenheit aufwerten, wodurch diese Inhalte langfristig relevanter bleiben.
Inventarprobleme während Zwischensequenzen gehören ebenfalls der Vergangenheit an. Wird eine neue Waffe erhalten und das Inventar ist voll, wandert automatisch der Gegenstand mit der niedrigsten Qualität ins Lager. Sollte auch dort kein Platz mehr sein, wird er stattdessen auf dem Boden abgelegt.
Im Bereich der Herausforderungen und Spielbalance wurden ebenfalls Korrekturen vorgenommen. Bestimmte Erfolge schließen sich nicht länger automatisch ab, wodurch Fortschritt wieder korrekt erspielt werden muss. Nachtverfolgungen wurden zudem angepasst, wobei Verfolgungen der ersten Stufe nun etwas leichter zu entkommen sind.
- Reduced hunger drain when sleeping
- Slower overall hunger depletion
- “Very Hungry” and “Famished” states now trigger later
- Vendors now offer improvised food bars
- Weapon Blueprints from DLC bundles can now be upgraded to Legendary rarity
- When receiving a new weapon during a cutscene with a full inventory, the lowest-quality weapon is automatically moved to the stash
- If both inventory and stash are full, the lowest-quality weapon is dropped on the ground
- “Better Be Safe” and “Peace Bringer” achievements no longer auto-complete
- Night chases rebalanced – Level 1 chases are now slightly easier to escape
- Increased chances to loot rags and bandages from Biters and Virals
- Fixed the crossplay connection between Steam and Epic
- Fixed the issue with amount of ammo that the Player can loot from ranged human enemies being capped
- Fixed the issue with Player dropping equipped weapon after entering Slasher arena
- Fixed the issue with hunger meter missing throughout the fight with The Beast
- Fixed the issue with Alpha Volatile sometimes not spawning during Chase sequences on Restored
- Land
- Fixed the issue with “Days Survived” being counted after starting a race
- Fixed the issue with Leaderboards sometimes missing
- Fixed the issue with message about Restored Area always appearing after loading a save
- Fixed the issue with some encounters being unresponsive
- Fixed the issue with Items Found values in the Leaderboard section
- Fixed the broken Night Cycle after quitting to the main menu during challenge
- Fixed a few collisions in new Roadkill Rallies
- Fixed the issue with item stacks being incorrectly subtracted while moved to the Stash
- Fixed the issue with Player receiving the achievement „Apex Predator“ without killing a Volatile after a cutscene in “One flew over the Volatiles’ nest” mission
- Fixed the issue with SFX missing after failing to load a broken save file
- Fixed the issue with infinite death loop happening after Player gets out of map/playable area during
- Roadkill Rally
- Fixed various unresponsive NPC’s while playing in Coop
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Würde den Hardcore Modus sowieso erstmal nicht zocken, aber gut dass sie sich um die Spielbalance kümmern.
Irgednwie ist das Spiel etwas untergegangen oder ? Hört man echt wenig. Hab ein und zwei echt gerne gespielt. Aber kaufen will ich mir den Teil nicht. Viell kommt er ja irgendwann in gamepass
Ja, geil.
Muss ich noch nachholen
Die zeigen echt bei jedem Spiel wie guter und schneller Support funktioniert,Daumen hoch 🦾👍🏻
Überleg nochmal komplett bei Null anzufangen mit Hunger system und survival Aspekt
Machen. Es lohnt sich!
OK danke dir für dein Feedback 👍🏻