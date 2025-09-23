Dying Light: The Beast: Hotfix für Tag/Nacht-Problem unterwegs

Die Volatiles-Mutanten werden nach dem Hotfix für Dying Light: The Beast wieder in die Nacht entschwinden.

Eigentlich vertragen sie ja gar kein Licht, doch die fiesen Volatiles in Dying Light: The Beast lassen sich neuerdings auch am Tage blicken.

Im neusten Teil der Reihe gibt es auf Konsolen und PC einen Bug mit dem Tag- und Nacht-Zyklus. Durch Fehler beim Rendern von Tageslichteffekten sieht es sogar nachts aus wie am Tage.

Das bringt auch die Untoten durcheinander. So tauchen Volatiles selbst am Tag auf, was eigentlich gar nicht möglich sein dürfte.

Ebenfalls behoben sein wird der Regen im Inneren.

Ein Hotfix wurde bereits für den PC freigegeben, auf Konsolen sollte er bald verfügbar sein.

Mit dem Hotfix finden Vorbesteller und Käufer der Ultimate Edition zudem ihr APEX-Fahrzeuglackierung in der Kiste.