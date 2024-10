Dying Light: The Beast: Kleiner als Villedor, dafür mit mehr Details

Techlands Franchise Director Tymon Smektala verriet mehr zur Welt von Dying Light: The Beast. Die eigenständige Erweiterung spielt in der ländlichen Region Castor Woods.

Wie Smektala im Interview mit Gamingbolt erzählt, wird die neue Karte kleiner sein als Villedor aus Dying Light 2. Doch dafür sei viel detaillierter gestaltet worden. Wer Geschichten liebt, wird auf seine Kosten kommen, denn eine Erkundung lohnt sich immer, um Geheimnisse und mehr zu entdecken.

„Der Schwerpunkt liegt auf dem Geschichtenerzählen in der Umgebung, mit Geheimnissen, versteckten Pfaden und Überlieferungen, die in die Landschaft eingewoben sind, wobei jeder Teil der Karte von unseren Künstlern handgefertigt wurde. Es gibt viele Geheimnisse, die in dieser Welt verborgen sind, einige davon reichen viele Jahre zurück, und wir hoffen, dass die Spieler in diese unheimliche, trostlose Welt eintauchen und Spaß daran haben werden, sie zu entdecken.“

Smektala sagte: „Castor Woods ist ein intensiver, atmosphärischer Schauplatz – ein ländliches, bewaldetes Tal mit wenigen unterschiedlichen Biomen, die vom Nationalpark bis zu Industriegebieten reichen. Es ist kleiner als die Karte von Dying Light 2 Stay Human, aber viel detaillierter und so gestaltet, dass sich die Erkundung auf Schritt und Tritt lohnt.“

Trotz des ländlichen Settings wird Fortbewegung und Parkour eine wichtige Rolle spielen. Der Entwickler setzt immer noch auf eine dynamische Fortbewegung.

„Parkour ist ein zentrales Element der Dying Light-Franchise, also wussten wir, dass wir es beibehalten mussten, auch wenn die Umgebung anders ist. Die Idee war, dass es zwar weniger Strukturen und Gebäude gibt, über die man klettern und durch die man rennen kann, aber wir haben uns entschieden, dass jedes einzelne zählt – es gibt also fast keine Gebäude, die man einfach durch die Vordertür betreten kann. Um irgendwo hinzukommen, muss man die Geschicklichkeit der Hauptfigur einsetzen“, so Smektala.

„Außerdem haben wir die Möglichkeit eingebaut, Fahrzeuge zu fahren, um zwischen Gebieten mit einer größeren Dichte an Parkour-Hindernissen und Möglichkeiten zu reisen. Aber egal, wie man sich fortbewegt – ob zu Fuß oder mit dem Auto – es ist immer noch die dynamische Fortbewegung, die unsere Fans so sehr mögen, nur angepasst an diese einzigartige Umgebung.“