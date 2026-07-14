Dying Light: The Beast: Last-Gen-Versionen kurz vor Release gestrichen

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Image: Techland

Techland hat die Entwicklung der Last-Gen-Versionen von Dying Light: The Beast eingestellt.

Xbox One- und PlayStation 4-Besitzer werden Dying Light: The Beast nicht spielen können. Entwickler Techland hat die Versionen für die Last-Gen-Konsolen offiziell eingestellt.

Nach Angaben des Studios wurde Dying Light: The Beast von Beginn an für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt. Die offene Spielwelt, die verbesserte Grafik sowie das überarbeitete Kampf- und Parkour-System seien auf die Rechenleistung und den verfügbaren Speicher moderner Hardware ausgelegt.

Im Verlauf der Entwicklung habe sich gezeigt, dass eine Umsetzung für Xbox One und PlayStation 4 nur mit erheblichen technischen Kompromissen möglich gewesen wäre. Diese Einschränkungen hätten laut Techland verhindert, die gewünschte Spielerfahrung zu liefern.

Das Studio betont, die Entscheidung sei nicht aus strategischen Gründen getroffen worden, sondern aufgrund der technischen Anforderungen des Projekts. Man wolle die Qualität des Spiels nicht durch eine abgespeckte Umsetzung gefährden.

Spieler, die eine Version für Xbox One oder PlayStation 4 erwartet oder bereits vorbestellt haben, sollen eine Rückerstattung erhalten.

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9 Kommentare Added

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    • DangerAron 16170 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 14.07.2026 - 14:58 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Nach dem, meiner Meinung nach, nicht sonderlich guten zweiten Teil ist The Beast wieder mehr wie Teil 1. Richtig geiles Zombiegemetzel 😁

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      • Drakeline6 232755 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 14.07.2026 - 14:59 Uhr
        Antwort auf DangerAron

        Teil 2 hat mir auch überhaupt nicht gefallen.
        Die Zombies haben quasi keine Rolle mehr gespielt und waren nur noch Beiwerk.

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  2. GERxJOHNNY 104430 XP Elite User | 14.07.2026 - 14:29 Uhr

    Besser ist das auch. Man kann nicht 20 Jahre später noch die alten Konsolen mitziehen

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  4. Katanameister 497920 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 14.07.2026 - 14:50 Uhr

    Schade für Last Gen Besitzer, leider können die Konsolen nicht ewig mitgezogen werden.

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  6. Cicci 38150 XP Bobby Car Rennfahrer | 14.07.2026 - 15:16 Uhr

    Gute Entscheidung auf der one kann man ja es über Cloud spielen.

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  7. Darkblader27 23520 XP Nasenbohrer Level 2 | 14.07.2026 - 15:22 Uhr

    War nicht Dying Light 2 auch nur auf den Series Konsolen? Wer hat es denn anders erwartet, dass ein Folgetitel wieder für LastGen käme?

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