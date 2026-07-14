Dying Light: The Beast: Last-Gen-Versionen kurz vor Release gestrichen

Techland hat die Entwicklung der Last-Gen-Versionen von Dying Light: The Beast eingestellt.

Xbox One- und PlayStation 4-Besitzer werden Dying Light: The Beast nicht spielen können. Entwickler Techland hat die Versionen für die Last-Gen-Konsolen offiziell eingestellt.

Nach Angaben des Studios wurde Dying Light: The Beast von Beginn an für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt. Die offene Spielwelt, die verbesserte Grafik sowie das überarbeitete Kampf- und Parkour-System seien auf die Rechenleistung und den verfügbaren Speicher moderner Hardware ausgelegt.

Im Verlauf der Entwicklung habe sich gezeigt, dass eine Umsetzung für Xbox One und PlayStation 4 nur mit erheblichen technischen Kompromissen möglich gewesen wäre. Diese Einschränkungen hätten laut Techland verhindert, die gewünschte Spielerfahrung zu liefern.

Das Studio betont, die Entscheidung sei nicht aus strategischen Gründen getroffen worden, sondern aufgrund der technischen Anforderungen des Projekts. Man wolle die Qualität des Spiels nicht durch eine abgespeckte Umsetzung gefährden.

Spieler, die eine Version für Xbox One oder PlayStation 4 erwartet oder bereits vorbestellt haben, sollen eine Rückerstattung erhalten.