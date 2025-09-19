Dying Light: The Beast: Medaillenspiegel: So wurde die Rückkehr von Kyle Crane bewertet

So wurde die Rückkehr des Überlebenden aus dem ersten Teil in Dying Light: The Beast bewertet.

Kyle Crane, Protagonist des ersten Teils der Reihe und Überlebender der Quarantänezone von Harran, kehrt in Dying Light: The Beast zurück.

Die Mischung aus Open-World- und Action-Survival-Horror ist ab sofort für Xbox Series X|S erhältlich und schickt euch erneut gegen Untote in den Kampf. Vor allem aber geht es aber seinen Peinigern an den Kragen.

Zum Release des Spiels sind auch Testberichte und Wertungen eingetroffen. Wie diese Wertungen ausgefallen sind, seht ihr im Medaillenspiegel weiter unten.

Zur Einstimmung gibt es zunächst aber den Launch-Trailer:

Dying Light: The Beast – Medaillenspiegel

DualShockers 9/10

Hobby Consolas 90/100

GamingBolt 9/10

CGMagazine 9/10

Generación Xbox 88/100

GAMES.CH 87%

XboxEra 8,5/10

GamePro 82/100

GameSpot 8/10

PCGamesN 8/10

PC Gamer 70/100

Shacknews 7/10

IGN 7/10

Wertungen 5/5

Insider Gaming 5/5

GamesRadar+ 4,5/5

TheGamer 4/5