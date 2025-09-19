Dying Light: The Beast: Medaillenspiegel: So wurde die Rückkehr von Kyle Crane bewertet

Kyle Crane, Protagonist des ersten Teils der Reihe und Überlebender der Quarantänezone von Harran, kehrt in Dying Light: The Beast zurück.
Die Mischung aus Open-World- und Action-Survival-Horror ist ab sofort für Xbox Series X|S erhältlich und schickt euch erneut gegen Untote in den Kampf. Vor allem aber geht es aber seinen Peinigern an den Kragen.
Zum Release des Spiels sind auch Testberichte und Wertungen eingetroffen. Wie diese Wertungen ausgefallen sind, seht ihr im Medaillenspiegel weiter unten.
Zur Einstimmung gibt es zunächst aber den Launch-Trailer:
Dying Light: The Beast – Medaillenspiegel
- DualShockers 9/10
- Hobby Consolas 90/100
- GamingBolt 9/10
- CGMagazine 9/10
- Generación Xbox 88/100
- GAMES.CH 87%
- XboxEra 8,5/10
- GamePro 82/100
- GameSpot 8/10
- PCGamesN 8/10
- PC Gamer 70/100
- Shacknews 7/10
- IGN 7/10
Wertungen 5/5
- Insider Gaming 5/5
- GamesRadar+ 4,5/5
- TheGamer 4/5
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
die wertungen sind ja ganz ordentlich!aber bei mir haben andere games erstmal vorrang!
Sieht doch schon mal ganz gut aus die Wertungen.
Werd aber noch warten da andere Titel Vorrang haben.
Die Wertungen sind top.
Ich spiele jetzt ungefähr seit 5-6std und was ich bis jetzt gesehen habe würde ich es auch eher weiter oben einordnen von den Bewertungen her,aber mal sehen was mich noch erwartet.
Macht auf jedenfall Spaß und gefällt mir wieder mehr als der zweite Teil.
Ziemlich gute Wertungen. Neeein ich darf es nicht kaufen.muss stark bleiben. Hab eh genug zu spielen noch derzeit
Geil. Irgendwann mal.