Dying Light: The Beast: Neue Inhalte im großen Update

Techland hat ein neues Update für Dying Light: The Beast herausgebracht und ein spezielles Halloween-Event für Dying Light 2: Stay Human veröffentlicht.
Nichts bringt euch so sehr in Halloween-Stimmung wie ein Horrorspiel, und genau dafür sind diese Updates gedacht – von der albtraumhaften Welt von Castor Woods in Dying Light: The Beast bis hin zu den gruseligen Festivitäten in Dying Light 2: Stay Human können die Spieler voll und ganz in die schaurige Atmosphäre der Saison eintauchen.
Der neueste Patch für Dying Light: The Beast führt neue Inhalte und eine Reihe von Korrekturen und Verbesserungen ein. Ein neues Mensch-Feind-Verhalten ermöglicht es Nahkampfwaffen-Feinden zu erkennen, wenn eine Schusswaffe auf sie gerichtet ist und sich zu ergeben, anstatt ihr Leben zu verlieren, was dynamische und reaktive Begegnungen ermöglicht.
Das Update bringt außerdem 9 neue Waffen-Finisher für verschiedene Waffentypen, darunter einhändige Klingenwaffen, lange stumpfe und klingenförmige Waffen, zweihändige stumpfe und klingenförmige Waffen, Messer und Schlagringe, die noch brutalere Ausführungsanimationen bieten.
Mit diesem Update beginnt die dritte Woche der Community-Herausforderungen Call of the Beast. Die Community kommt zusammen, um die von Techland gesetzten Ziele zu erreichen, die in dieser Woche Millionen von präzisen Schüssen mit Feuerwaffen erfordern, um den Feind zu treffen. Das Erreichen jedes Meilensteins schaltet Belohnungen frei, darunter den Marksman Car Skin und das Bullseye-Gewehr.
Dieser Patch bringt obendrein zusätzliche Korrekturen und Verbesserungen in den Bereichen Fortschritt, Leistung und Stabilität, grafische Updates, UI und Audio sowie Wirtschaft im Spiel. Die vollständigen Patch Notes sind hier verfügbar.
Dying Light 2: Stay Human Der Halloween-Showdown: Vom 30. Oktober, 18:00 Uhr MEZ bis zum 20. November – bildet den Auftakt zu einem neuen wöchentlichen Event in Dying Light 2: Stay Human, bei dem zwei thematisch passende Fraktionen um den Sieg und exklusive Belohnungen kämpfen.
Die Spieler sammeln Süßigkeiten von besiegten Zombies und spenden sie Baka im Basar oder im Tower Raid Hub. Durch das Erreichen wöchentlicher Ziele werden Waffen mit Fraktionsmotiven freigeschaltet, und beide Teams konkurrieren um einzigartige Charms als Belohnungen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Irgendwann werd ichs nachholen.
Bald ist ja Black Friday, vlt wirds dort im Sale gekauft.
Ich denke er Weihnachten
28 November ist Black Friday 🙂
Die Black Week ist dann vom 24.11 – 30.11, bzw. bei einigen auch bis 01.12.
Ja aber ob sie das da in den Sale packen glaube ich nicht denke er zu Weihnachten
aso, das meintest du.
Dann hatte ich dich falsch verstanden.
Könnte mir gut vorstellen, dass es drin ist. Aber nur mit 5-höchstens 10€
Warte auch auf den Sale 😀
Freue mich schon auf meinen ersten Durchgang.
Wahrscheinlich das Studio was die meisten Patches und Anpassungen nach Release raus haut
Für mich auch noch ein noch ausstehender Titel. Irgendwann werde ich es mir zulegen.
Werde ich mal reinschauen,ist ja noch installiert 😎🤘🏻
Verfügt die Xbox Version jetzt auch endlich über Screen-Space-Reflections..?