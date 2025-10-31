Dying Light: The Beast: Neue Inhalte im großen Update

Techland bringt neue Inhalte für Dying Light mit einem großen Update für Dying Light: The Beast und Halloween-Event in Dying Light 2: Stay Human.

Techland hat ein neues Update für Dying Light: The Beast herausgebracht und ein spezielles Halloween-Event für Dying Light 2: Stay Human veröffentlicht.

Nichts bringt euch so sehr in Halloween-Stimmung wie ein Horrorspiel, und genau dafür sind diese Updates gedacht – von der albtraumhaften Welt von Castor Woods in Dying Light: The Beast bis hin zu den gruseligen Festivitäten in Dying Light 2: Stay Human können die Spieler voll und ganz in die schaurige Atmosphäre der Saison eintauchen.

Der neueste Patch für Dying Light: The Beast führt neue Inhalte und eine Reihe von Korrekturen und Verbesserungen ein. Ein neues Mensch-Feind-Verhalten ermöglicht es Nahkampfwaffen-Feinden zu erkennen, wenn eine Schusswaffe auf sie gerichtet ist und sich zu ergeben, anstatt ihr Leben zu verlieren, was dynamische und reaktive Begegnungen ermöglicht.

Das Update bringt außerdem 9 neue Waffen-Finisher für verschiedene Waffentypen, darunter einhändige Klingenwaffen, lange stumpfe und klingenförmige Waffen, zweihändige stumpfe und klingenförmige Waffen, Messer und Schlagringe, die noch brutalere Ausführungsanimationen bieten.

Mit diesem Update beginnt die dritte Woche der Community-Herausforderungen Call of the Beast. Die Community kommt zusammen, um die von Techland gesetzten Ziele zu erreichen, die in dieser Woche Millionen von präzisen Schüssen mit Feuerwaffen erfordern, um den Feind zu treffen. Das Erreichen jedes Meilensteins schaltet Belohnungen frei, darunter den Marksman Car Skin und das Bullseye-Gewehr.

Dieser Patch bringt obendrein zusätzliche Korrekturen und Verbesserungen in den Bereichen Fortschritt, Leistung und Stabilität, grafische Updates, UI und Audio sowie Wirtschaft im Spiel. Die vollständigen Patch Notes sind hier verfügbar.

Dying Light 2: Stay Human Der Halloween-Showdown: Vom 30. Oktober, 18:00 Uhr MEZ bis zum 20. November – bildet den Auftakt zu einem neuen wöchentlichen Event in Dying Light 2: Stay Human, bei dem zwei thematisch passende Fraktionen um den Sieg und exklusive Belohnungen kämpfen.

Die Spieler sammeln Süßigkeiten von besiegten Zombies und spenden sie Baka im Basar oder im Tower Raid Hub. Durch das Erreichen wöchentlicher Ziele werden Waffen mit Fraktionsmotiven freigeschaltet, und beide Teams konkurrieren um einzigartige Charms als Belohnungen.