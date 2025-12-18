Dying Light: The Beast: Nightmare Experience kommt mit Patch 1.5

Nightmare Experience ist ein neuer Schwierigkeitsgrad für Dying Light: The Beast – entwickelt für erfahrene Spieler, die eine echte Überlebensherausforderung suchen.

Er macht menschliche und infizierte Gegner stärker, intelligenter und aggressiver, sodass sie dank ihrer geschärften Sinne schneller auf die Aktionen der Spieler reagieren.

In einigen Dark Zones können nun auch tagsüber Volatiles auftreten, und das Gameplay wird schwieriger, da die Ressourcen begrenzt sind und sorgfältiger verwaltet werden müssen.

Dieses Update führt auch einen neuen Alpha-Volatile ein. Dies ist der mächtigste Infizierte in Castor Woods und der intelligenteste Volatile in der Geschichte von Dying Light.

Er verfolgt die Fährte des Spielers, ignoriert das UV-Licht der Taschenlampe und kann ihn über die gesamte Karte hinweg jagen und verfolgen, bis dieser eine sichere Zone erreicht oder es schafft, ihn zu töten.

Er ist intelligent und gefährlich und zwingt den Spieler dazu, nachts vorsichtig und strategisch vorzugehen.

Darüber hinaus bietet Nightmare Experience neue Überlebensmechaniken. Das Hungersystem beeinflusst Ausdauer, Gesundheitsregeneration und Kampfeffizienz.

Je länger Spieler ihren Hunger ignorieren, desto stärker werden die Strafen. Außerdem verliert die Taschenlampe mit der Zeit an Leistung und wird schwächer und flackert, wenn die Batterie schwach wird, sodass Spieler Ersatz herstellen oder finden müssen.

Für das Meistern der schwierigsten Herausforderungen in diesem Schwierigkeitsgrad werden Spieler mit exklusiven Gegenständen belohnt, darunter einzigartige Amulette, ein besonderes Outfit und eine neue Fahrzeug-Skin.