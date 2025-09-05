Dying Light: The Beast: Parkour und Combat neu gedacht

Überarbeitete Physik, neue Animationen und brutale Trefferreaktionen machen Dying Light: The Beast zum intensivsten Teil der Reihe!

In Dying Light: The Beast erwarten euch umfassend überarbeitete Kernmechaniken, die das Spielerlebnis realistischer, fordernder und immersiver gestalten.

Das Parkour-System erlaubt es euch, jede Umgebung frei zu erkunden und nahezu jedes Hindernis zu erklimmen. Die angepasste In-Game-Physik sorgt für realistische Sprungweiten und -höhen, während das Entfernen von künstlichen Markierungen wie gelbem Anstrich den Fokus auf eure eigenen Fähigkeiten legt.

Über 100 neue Animationen, darunter 17 einzigartige Kletterbewegungen, erweitern die Bewegungsvielfalt von Kyle Crane. Im Kampf profitiert ihr von einer präzisen Trefferanalyse, bei der Schwung- und Stopp-Timings für maximale Wirkung optimiert wurden. Die neue Physik-Engine erzeugt realistische Reaktionen durch aktive Ragdoll-Technik, unterstützt von kurzen, flüssigen Animationen.

Menschliche Gegner agieren mit fortschrittlicher KI und nutzen bis zu 22 verschiedene Deckungs- und Positionierungsstrategien. Das Schadensmodell erlaubt gezielte Angriffe auf mindestens zwölf Körperregionen, wobei sichtbare Verletzungen im Vergleich zu den Vorgängern verdoppelt wurden. Spieler-Feedback floss direkt in die Entwicklung ein, sodass sich Nahkampftreffer wuchtiger anfühlen und der Rückstoß von Waffen schneller stabilisiert wird.

Ergänzend zum Trailer liefert das Dev Diary „Behind the Beast“ mit Kacper Kowalczuk, Marcin Bahryn-Kamiński und Tymon Smektała weitere Einblicke in die technischen und kreativen Entscheidungen hinter Dying Light: The Beast.