Dying Light: The Beast: Restored Land bringt jetzt spannende neue Inhalte

Techland hat die Dying Light: The Beast Restored Land angekündigt. Diese erscheint heute am 26. März zusammen mit kostenlosen, spannenden neuen Inhalten für das Basisspiel.

Die neue, erweiterte Dying Light: The Beast Restored Land Edition und kostenlose, umfangreiche neue Inhalte führen Restored Land ein, ein besonders herausforderndes Solo-Erlebnis, welches eine neue Art bietet, Dying Light: The Beast zu spielen, und die Spieler dazu zwingt, ihre Überlebensfähigkeiten weiterzuentwickeln, anzupassen und zu perfektionieren.

In Restored Land haben alle Aktionen dauerhafte Konsequenzen. Von Spielern getötete Zombies respawnen nicht. Gelootete Gegenstände erscheinen ebenfalls nicht erneut, während Behälter weniger Vorräte bieten und Händler ein reduziertes Inventar zu höheren Preisen anbieten.

Unter diesen neuen Regeln müssen Aktivitäten wie Konvois, Dark Zones und Hives nur einmal abgeschlossen werden. Überlebensmechaniken werden intensiviert, einschließlich der Notwendigkeit, Hunger zu managen und verbrauchte Taschenlampenbatterien vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen zu ersetzen.

Zusätzlich können Spieler die Regeln ihres Überlebenskampfes weiter anpassen, indem sie die One Life-Option aktivieren, die ihnen eine einzige Chance bietet, das gesamte Restored Land-Erlebnis zu absolvieren. Wenn Spieler sterben, wird ihr Spielstand gelöscht und sie müssen von vorne beginnen.

Der Abschluss des Spiels in der Restored Land-Einstellung schaltet besondere Belohnungen frei und gewährt eine sichtbare Anerkennung im Spiel für diese Leistung.

Restored Land verstärkt die Kernphilosophie und legt die volle Verantwortung für jede Entscheidung, jedes Risiko und jede Ressource auf den Spieler.

Es markiert einen Wendepunkt in der Geschichte von Dying Light, an dem zum ersten Mal wieder Hoffnung aufkeimen kann, da Gebiete Schritt für Schritt vollständig von infizierten Gegnern befreit werden.

Zu den neuen Inhalten gehören auch die Roadkill Rallies – Fahrzeugwettkämpfe, bei denen das Töten von Zombies mit der Routenoptimierung in der offenen Welt kombiniert wird. Spieler können ihre Leistungen sowohl in Restored Land als auch in Roadkill Rallies nachverfolgen und ihre Ergebnisse mit denen ihrer Freunde in Freundes-Ranglisten vergleichen. Außerdem gibt es globale Ranglisten, die nur auf Konsolen verfügbar sind.

Darüber hinaus erhält das Spiel 33 neue Quest-Begegnungen, neue brutale Finisher, 7 neue Erfolge, 5 neue versteckte Vorratslager, risikoreiche Zombie-Begegnungen mit höheren Belohnungen, Verbesserungen bei Kämpfen gegen Spezialinfizierte und im Koop-Modus sowie Dutzende Gameplay- und Performance-Verbesserungen – und mehr!

Dying Light: The Beast Restored Land ist eine neue, erweiterte Version des Spiels, die das Basisspiel, umfangreiche neue Inhalte und alle zuvor veröffentlichten Updates und Verbesserungen in einem Paket enthält, einschließlich Legend Levels, New Game+, Ray Tracing auf PC, Nightmare Mode, Dutzende neue brutale Finisher, Hunderte von Parkour- und Gameplay-Verbesserungen sowie zahlreiche visuelle und audio-technische Optimierungen.

Das Wichtigste zum Schluss: Spieler, die Dying Light: The Beast Standard Edition besitzen, erhalten automatisch ein kostenloses Upgrade auf die Restored Land Edition.