Dying Light: The Beast: Schuss- und Nahkampfwaffen sind auf Augenhöhe

Im kommenden Zombie-Spiel Dying Light: The Beast stellen Schusswaffen eine ebenbürtige Alternative zu Nahkampfwaffen dar.

In einem neuen Interview mit GamesRadar spricht Franchise-Direktor Tymon Smektala über das kommenden Zombie-Spiel Dying Light: The Beast, in dem neben dem traditionellen Nahkampffokus auch Schusswaffen eine gewichtige Rolle spielen werden.

Smektala zufolge habe die Dying Light-Reihe seit ihren Anfängen eine komplizierte Beziehung zu Schusswaffen gehabt. So hätten viele Spieler diese im ersten Ableger aufgrund der guten Nahkampfmechanik als überflüssig empfunden, was schließlich zum kompletten Verzicht auf Schusswaffen in Dying Light 2 Stay Human führte.

Dort seien Schusswaffen dann allerdings von Spielern vermisst worden und man entschied sich, das Arsenal durch Updates und DLCs um diese Option zu erweitern.

Für das kommenden Dying Light: The Beast habe man dann beschlossen, Spielern von Anfang an die Wahl zwischen Schusswaffen und Nahkampf zu lassen, wobei man besonders darauf bedacht gewesen sei, beide Waffentypen als ebenbürtige Alternativen zu behandeln.

Der klassische Dying Light-Ansatz sei immer gewesen, dorthin zu gehen, wo man wolle und Lösungen für Probleme zu finden. Dabei stellten die Schusswaffen nun ein neues Werkzeug für Spieler dar, so Smektala. Beide Kampfstile böten das gleiche Risikoniveau allerdings auf eine andere Art und Weise.