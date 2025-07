Dying Light: The Beast: Spielspaß steht im Vordergrund

Für sein kommendes Zombie-Abenteuer Dying Light: The Beast verfolgt das polnische Entwicklerstudio Techland einen Ansatz, der den Spielspaß während der etwa 20 Spielstunden langen Geschichte in den Vordergrund stellen soll.

Franchise Director Tymon Smektala erklärt dazu in einem Interview, dass man nicht versuche, die erzählerisch ambitionierteste Serie zu sein, sondern Spielern einfach gutes Gameplay mit guten Charakteren bieten wolle:

„Es ist viel einfacher für uns – und irgendwie auch sinnvoller – die Gameplay-Seite zu erweitern und auszubauen. Ich glaube nicht, dass wir die ehrgeizigste Serie sein müssen, was die Erzählung angeht. Ich denke, was wir tun müssen, ist, dass wir knallharte Charaktere liefern müssen, die sich schwierigen Herausforderungen stellen, bei denen der Handlungsstrang seine Drehungen und Wendungen hat, aber wir müssen wirklich nicht offenkundig philosophisch sein.“

„Wir müssen die Spieler nicht unbedingt nach der Moral und all diesen Dingen fragen. Wir machen Spiele, bei denen es in erster Linie um wirklich cooles Gameplay und coole Charaktere geht. Ich denke, dass eine zu große Ernsthaftigkeit für Dying Light als Serie nicht funktioniert, also denke ich, dass wir diesen Weg weiterverfolgen werden. Ich denke, es macht mehr Sinn für uns.“