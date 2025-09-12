Dying Light: The Beast: Techland überrascht mit neuem Release-Termin

Aufregende Neuigkeiten für alle Fans von Dying Light: The Beast: Der Release-Termin des Spiels wird vorgezogen!

„Wir haben eure Leidenschaft gespürt und eure Rufe gehört. Gemeinsam haben wir einen unglaublichen Meilenstein erreicht: Über eine Million Spieler haben sich ihr Exemplar von Dying Light: The Beast bereits vor dem Start gesichert. Das hat uns so inspiriert, dass wir über den eigenen Schatten springen und das Unmögliche möglich gemacht haben.“ „Doch das ist noch nicht alles! Als besonderes Dankeschön an unsere Community erhalten alle, die vorbestellt haben – und auch alle, die dies noch vor dem Start tun – eine exklusive neue Belohnung. Die genauen Details verraten wir kommende Woche auf unseren Social Media-Kanälen. Auf diesem Weg möchten wir uns bei all denen bedanken, die diesen Moment ermöglicht haben.“

Der globale Start von Dying Light: The Beast findet jetzt einen Tag früher, am 18. September 2025, statt! Spieler weltweit können dann zeitgleich auf PC und Konsolen loslegen. In Deutschland, Österreich und Schweiz geht es ab dem 18. September 2025 um 18:00 Uhr los.

Tymon Smektała, Dying Light Franchise Director, sagt dazu: „Die Begeisterung unserer Community über die Rückkehr von Kyle Crane in Dying Light: The Beast war unglaublich und als uns bewusst wurde, dass das Spiel fertig ist, wollten wir unseren Spielern etwas Besonderes bieten. Wir haben alles darangesetzt, das Unmögliche möglich zu machen, und deshalb bringen wir das Spiel jetzt früher heraus. Ich kann es kaum erwarten, die Reaktionen zu sehen, wenn die Spieler endlich in die Welt von The Beast eintauchen.“