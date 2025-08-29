Dying Light: The Beast: Teil 1 Folter und Leid im Video

4 Autor: , in News / Dying Light: The Beast
Übersicht
Image: Techland

In einem kurzen Video mit dem Titel „Teil 1: Folter und Leid“ gibt es weitere Eindrücke zu Dying Light: The Beast!

Heute gibt es einen kurzen Trailer für euch, der Kyles Leiden und die Qualen in Dying Light: The Beast zeigt, die er vom Baron ertragen musste.

Das Video fängt seine rohen, aufgewühlten Gefühle ein – die sich direkt in der Härte der Kämpfe widerspiegeln.

Schaut euch unbedingt auch den neuesten Dev Blog an, in dem die Entwickler zeigen, wie Kyle Crane nach 10 Jahren wieder zum Leben erweckt wurde.

  3. LargeHenry 5260 XP Beginner Level 3 | 29.08.2025 - 12:31 Uhr

    Dying Light war damals richtig gut, Teil 2 habe ich hingegen nie fertig gespielt.
    Ich bin noch ziemlich unschlüssig, ob ich mir diesen Teil hier kaufen soll 🤔

    0
  4. DanSanAliaMi 53740 XP Nachwuchsadmin 6+ | 29.08.2025 - 15:03 Uhr

    Eins war echt genial. Hatte aber auch mit meinem Zeiten echt viel Spass. Fande aber rein vom Kampfsystem dead Island 2 besser. Aber dead Island 2 hat mich wiederum die fehlende Synchro und die dünne Story genervt. Hoffe beast schafft eine Mischung aus allen drei Spielen

    0

