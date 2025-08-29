Dying Light: The Beast: Teil 1 Folter und Leid im Video

In einem kurzen Video mit dem Titel „Teil 1: Folter und Leid“ gibt es weitere Eindrücke zu Dying Light: The Beast!

Heute gibt es einen kurzen Trailer für euch, der Kyles Leiden und die Qualen in Dying Light: The Beast zeigt, die er vom Baron ertragen musste.

Das Video fängt seine rohen, aufgewühlten Gefühle ein – die sich direkt in der Härte der Kämpfe widerspiegeln.

Schaut euch unbedingt auch den neuesten Dev Blog an, in dem die Entwickler zeigen, wie Kyle Crane nach 10 Jahren wieder zum Leben erweckt wurde.