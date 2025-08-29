Dying Light: The Beast: Teil 1 Folter und Leid im Video

Heute gibt es einen kurzen Trailer für euch, der Kyles Leiden und die Qualen in Dying Light: The Beast zeigt, die er vom Baron ertragen musste.
Das Video fängt seine rohen, aufgewühlten Gefühle ein – die sich direkt in der Härte der Kämpfe widerspiegeln.
Schaut euch unbedingt auch den neuesten Dev Blog an, in dem die Entwickler zeigen, wie Kyle Crane nach 10 Jahren wieder zum Leben erweckt wurde.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Sieht richtig brachial aus, macht aber auch Sinn, nach allem was er erlitten hat.
Ich möchte mich vom Spiel überraschen lassen 😬😁
Dying Light war damals richtig gut, Teil 2 habe ich hingegen nie fertig gespielt.
Ich bin noch ziemlich unschlüssig, ob ich mir diesen Teil hier kaufen soll 🤔
Eins war echt genial. Hatte aber auch mit meinem Zeiten echt viel Spass. Fande aber rein vom Kampfsystem dead Island 2 besser. Aber dead Island 2 hat mich wiederum die fehlende Synchro und die dünne Story genervt. Hoffe beast schafft eine Mischung aus allen drei Spielen